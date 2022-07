I Leoni di Sicilia: la saga letteraria diventa una serie targata Disney+

By

Una delle più belle saghe familiari letterarie degli ultimi anni, I Leoni di Sicilia, arriva come serie tv e sarà lanciata da Disney+. Ecco tutte le novità e il cast dello show.

È di poche ore fa la notizia che I Leoni di Sicilia, la saga letteraria scritta da Stefania Auci, diventerà una serie tv diretta da Paolo Genovese.

Una notizia bomba, una nuova e attesa messa in scena di una saga letteraria molto famosa e letta dagli italiani, che verrà trasmessa dalla piattaforma streaming Disney+. Ecco tutto quello che sappiamo al momento sulla serie tv.

I Leoni di Sicilia diventa una serie tv diretta da Paolo Genovese, presto su Disney+

Arriva una nuova serie originale italiana, dopo le Fate Ignoranti di Frezan Ozpetek, su Disney+ la piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Si tratta de I Leoni di Sicilia, una serie che sarà basata sul capolavoro letterario di Stefania Auci che, negli ultimi anni, si è affermato come best seller in tutte le classifiche.

Una bellissima notizia per tutti i fan, che vedranno 8 episodi su Disney+ diretti da Paolo Genovese, con un cast stellare: protagonisti Miriam Leone e Michele Riondino.

La Disney ha diffuso un comunicato ufficiale in cui Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia, ha comunicato la vittoria da parte di Disney+ per i diritti dello show: “Dopo il successo de Le Fate Ignoranti, siamo lieti di annunciare un nuovo progetto tutto italiano che ancora una volta vanta una grande regia, con Paolo Genovese, e un cast di primo livello. I Leoni di Sicilia conferma l’impegno di Disney+ nel realizzare contenuti italiani che arricchiscano e rendano unica la già ampia e variegata offerta della piattaforma”.

La trama della saga letteraria

Divenuto un caso editoriale internazionale, I Leoni di Sicilia è ormai una saga famosissima, ambientata nella Sicilia dell’800.

Il romanzo, infatti, si svolge fra il 1799 ed il 1868, anni durante i quali la Sicilia subisce numerose dominazioni da parte di varie case reali. Protagonisti assoluti sono i Florio, due fratelli, Paolo e Ignazio, che dopo un terremoto decidono di trasferirsi da Bagnara, in Calabria, a Palermo.

I Florio riescono ad aprire un negozio, che col tempo si espande e vende diverse merci, come spezie, seta, cortice, zolfo, pizzo, tonno e sabbia. La famiglia diventa così una delle più importanti di Palermo e della Sicilia, anche se cercheranno sempre di scrollarsi di dosso il peso di essere nati poveri.

Tanti personaggi, anche molte donne che vivono in una società gretta e maschilista, ma cercano comunque di farsi strada ed emergere. Figure centrali nel romanzo, infatti, sono anche Giuseppina, moglie di Paolo e Giulia, moglie di Vincenzo.