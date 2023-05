I legali difensori dell’ex presidente degli Stati Uniti hanno chiesto di poter aver un incontro con il procuratore generale Merrick Garland, a causa dei timori riguardo ad una possibile incriminazione del leader repubblicano per i suoi presunti sforzi di trattenere i materiali dopo aver lasciato l’incarico e per ostacolare i tentativi del governo di recuperarli. Le prossime settimane potrebbero quindi essere cruciali per il futuro legale di Trump.

Secondo fonti vicine alla questione, la lettera inviata dal team legale di Trump al procuratore generale Garland, sebbene non dettagliata, presenta argomenti per cui l’ex presidente non dovrebbe essere accusato nelle inchieste riguardanti la sua presunta cattiva gestione di documenti classificati. La lettera chiede un incontro urgente con il procuratore per discutere ciò che gli avvocati di Trump definiscono “un’ingiustizia in corso perpetrata” dal consigliere speciale Jack Smith e afferma che nessun presidente è stato “indagato senza fondamento” in modo “illegale”.

I legali di Trump hanno richiesto un incontro con il procuratore Garland

La lettera inviata dal team legale di Donald Trump, firmata dagli avvocati John Rowley e James Trusty, ha una sola pagina e non contiene accuse specifiche di illecito da parte del consigliere speciale Jack Smith e del suo team. La richiesta non specifica nel dettaglio ciò che il team legale di Trump vuole discutere con il procuratore generale. Tuttavia, è risaputo che Trump ha ripetutamente negato qualsiasi illecito associato alla sua gestione di materiali classificati.

Non è chiaro se gli avvocati di Trump abbiano una conoscenza specifica delle indagini condotte da Jack Smith. Ciò che è noto a tutti è che Trump ha pubblicato la lettera sul suo account Truth Social martedì sera.

Sia un portavoce di Garland che un portavoce dell’ufficio del consigliere speciale hanno rifiutato di commentare la lettera degli avvocati di Trump. Questa lettera segue più di un anno di negoziati tra la squadra legale di Trump e il governo, che hanno portato alla rottura della fiducia e alla citazione del governo nel maggio 2022 per i documenti, seguita dalla perquisizione di Mar-a-Lago lo scorso agosto. Da allora, come riportato in precedenza da ABC News, il Dipartimento di Giustizia e gli avvocati di Trump hanno continuato a combattere per il rispetto delle citazioni in giudizio del gran giurì.

All’inizio del 2022, funzionari degli archivi nazionali hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia di indagare sulla gestione dei documenti della Casa Bianca da parte di Trump, in seguito al recupero di 15 scatole di documenti dal resort di Trump a Mar-a-Lago in Florida, sottratti in modo improprio dalla Casa Bianca in violazione del Presidential Records Act. L’indagine del DOJ ha raggiunto un punto critico l’8 agosto 2022, quando gli agenti dell’FBI hanno perquisito Mar-a-Lago, sequestrando più di 100 documenti con contrassegni classificati, secondo un elenco di inventario dettagliato non sigillato. Dall’ufficio di Trump sono state sequestrate anche 43 cartelle vuote con striscioni riservati.

L’elenco dell’inventario delle proprietà sequestrate durante la perquisizione di Mar-a-Lago mostrava anche che gli agenti dell’FBI avevano raccolto più di 11.000 documenti o fotografie senza contrassegni di classificazione, tutti descritti come proprietà del governo degli Stati Uniti. Dopo la perquisizione di agosto, Trump e il suo team legale hanno trovato ulteriori documenti riservati e hanno ricevuto ulteriori citazioni in giudizio per informazioni che il governo ritiene possano essere ancora in possesso di Trump.

La richiesta di incontro degli avvocati di Trump arriva in un momento in cui le lotte interne del team legale di Trump sono diventate pubbliche. Durante il fine settimana, l’ex avvocato di Trump Tim Parlatore – che ha lasciato il team legale la scorsa settimana – ha criticato pubblicamente l’attuale avvocato di Trump Boris Epshteyn, sostenendo che avesse tentato di interferire con ulteriori ricerche di materiale riservato nelle proprietà di Trump.

“Secondo me, non è stato molto onesto con noi o con il cliente su certe cose. C’erano alcune cose come le ricerche con cui aveva tentato di interferire” ha detto Parlatore durante un’apparizione alla CNN sabato.

L’avvocato ha aggiunto che Epshteyn, che è stato in qualche modo un collegamento tra gli avvocati, ha reso più difficile difendere Trump.

Un portavoce della campagna del tycoon ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che le affermazioni di Tim Parlatore riguardo all’avvocato di Trump Boris Epshteyn erano “categoricamente false”.

Come impatta la questione legale sulla candidatura dell’ex presidente Usa

Trump è sempre stato noto per la sua personalità imprenditoriale e politica turbolenta, sfidando tutti gli sforzi per tenerlo sotto controllo. Tuttavia, martedì l’ex presidente sarà soggetto all’orario e all’autorità di qualcun altro, con segnali sempre più forti che il sistema legale potrebbe rappresentare una vena di responsabilità che anche Trump non può ignorare.

Il repubblicano è atteso in un’udienza tramite video remoto, durante la quale un giudice gli spiegherà i limiti di ciò che può dire sui documenti aziendali e sul caso di denaro riservato a Manhattan, in cui è diventato il primo ex presidente ad essere incriminato penalmente all’inizio di questa primavera. Anche se si è dichiarato non colpevole, la sua apparizione è in gran parte una questione procedurale. Ma si tratta solo di una delle prime occasioni in cui Trump potrebbe essere costretto a comparire in tribunale quando preferirebbe promuovere la sua candidatura per una terza nomination repubblicana o fare qualsiasi altra cosa.

Questo potrebbe essere solo l’inizio di molte udienze in cui Trump dovrà fare i conti con il sistema legale.

L’udienza di martedì 24 maggio, mette in evidenza lo straordinario spettacolo di un ex presidente che si candida per un secondo mandato non consecutivo mentre combatte una serie di indagini legali. Inoltre, solleverà una delle incognite delle primarie del GOP in rapida accelerazione ovvero la misura in cui i problemi legali di Trump ridurranno il tempo, l’energia e la concentrazione dalla sua campagna.

L’appuntamento virtuale di Trump in tribunale si sta svolgendo mentre la corsa per la candidatura presidenziale del GOP è iniziata ufficialmente, con il senatore della Carolina del Sud Tim Scott che ha parlato lunedì e il governatore della Florida Ron DeSantis che si prepara ad annunciare formalmente la sua candidatura alla Casa Bianca entro pochi giorni.

Un nuovo reportage della CNN ha rivelato anche l’estensione dell’insediamento del consigliere speciale Jack Smith nella cerchia ristretta di Trump mentre indaga sull’accaparramento di documenti riservati da parte dell’ex presidente nel suo resort di Mar-a-Lago. Diverse fonti che hanno familiarità con gli appunti presi da un avvocato di Trump e consegnati agli investigatori hanno affermato che Trump ha chiesto se poteva respingere gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per recuperare documenti riservati in suo possesso. Le note potrebbero aiutare l’indagine di Smith su potenziali violazioni dell’Espionage Act e ostruzionismo, fornendo un’ulteriore evidenza delle azioni e del pensiero di Trump in merito alla questione.

Secondo due fonti a conoscenza delle indagini, i pubblici ministeri dell’ufficio del consiglio speciale hanno citato in giudizio l’Organizzazione Trump per informazioni riguardanti accordi commerciali in paesi stranieri. Una delle fonti ha suggerito che gli investigatori sembrano essere concentrati sui rapporti dell’ex presidente in nazioni che potrebbero essere interessate ai tipi di materiali classificati recuperati da Mar-a-Lago dopo che ha lasciato l’incarico. La Trump Organization non ha risposto alla richiesta di commento della CNN e non è chiaro quando è stata emessa la citazione. L’esistenza della citazione è stata segnalata per la prima volta dal New York Times. Questo rappresenta un altro fronte aperto nelle inchieste legali a carico di Donald Trump e della sua organizzazione.

Non è chiaro come tutte le nuove rivelazioni riguardanti i documenti classificati si inseriscano in un’indagine di ampia portata che si è svolta in gran parte al di fuori della vista del pubblico. Tuttavia, ci sono segnali crescenti che il consigliere speciale Jack Smith potrebbe essere vicino alla fine della sua indagine. La resistenza di lunga data di Trump nei confronti dei tentativi della legge di imbrigliarlo è stata evidente su un altro fronte lunedì, dopo che il suo recente comportamento impenitente sembrava lasciarlo più legalmente esposto.

L’ex scrittrice di riviste E. Jean Carroll, che ha vinto 5 milioni di dollari di danni da Trump per il suo caso di abuso sessuale civile e diffamazione questo mese, ha chiesto a un giudice di modificare un caso di diffamazione separato contro di lui, in modo da poter chiedere più danni dopo che l’aveva insultata in un municipio della CNN nel New Hampshire il 10 maggio.

La tendenza di Trump a complicarsi la vita con la sua retorica sfrenata sta emergendo di nuovo in mezzo a nuovi segnali di discordia all’interno del suo team legale. In un’intervista con Paula Reid della CNN sabato, uno dei suoi ex avvocati, Timothy Parlatore, ha rivelato che si è dimesso perché alcuni membri della cerchia ristretta di Trump hanno reso il compito di difendere il loro capo più difficile del necessario. Parlatore ha specificamente citato l’aiutante di lunga data dell’ex presidente Boris Epshteyn. Il portavoce di Trump ha affermato che tali affermazioni erano “categoricamente false”. In aggiunta ai suoi numerosi problemi legali, Trump sta ancora aspettando di sapere se sarà incriminato da un procuratore distrettuale in Georgia per i suoi sforzi per rovesciare la vittoria elettorale del presidente Biden nello stato in bilico nel 2020. Inoltre, Smith sta indagando anche sul comportamento di Trump nel periodo precedente all’attacco di massa al Congresso da parte dei suoi sostenitori il 6 gennaio 2021.

Finora, sembra che gli elettori di Trump non si preoccupino troppo dei suoi crescenti problemi legali. In effetti, la sua incriminazione nel caso Manhattan ha coinciso con un aumento dei suoi sondaggi primari. Inoltre, i suoi oppositori repubblicani hanno mosso solo critiche oblique alla sua difficile situazione, segno che comprendono il pericolo politico di attaccare un favorito che sta mettendo le accuse di persecuzione politica al centro della sua nuova candidatura alla Casa Bianca.

Tuttavia, se gli imbrogli legali di Trump peggiorano, solleva la questione se sarà in grado di bilanciare più apparizioni in tribunale, deposizioni e persino processi con un programma elettorale completo.

Qualsiasi senso di caos potrebbe giocare nelle argomentazioni di candidati come DeSantis, che sostengono di poter offrire molte delle qualità ideologiche del conservatorismo “Make America Great Again” senza il dramma e il caos che hanno spesso ostacolato la capacità di Trump di mettere in atto le sue idee durante la sua presidenza. Inoltre, se Trump dovesse vincere la nomination del GOP, l’enormità di un candidato presidenziale che si presentain tribunale – potenzialmente in più indagini diverse – potrebbe ancora una volta alienare gli elettori critici che si sono allontanati dai repubblicani nelle recenti elezioni.

In conclusione, sebbene finora i problemi legali di Trump non sembrano averlo danneggiato seriamente nel campo dei sondaggi, la loro crescente complessità potrebbe creare difficoltà per la sua campagna elettorale. Inoltre, la possibilità di un candidato presidenziale che si presenta in tribunale potrebbe preoccupare alcuni elettori e alienare quelli critici. Tuttavia, come sempre in politica, il futuro è incerto e può succedere di tutto.