Api e insetti svolazzeranno in 5 minuti con questa bellissima pianta in giardino

Inserisci queste piante in giardino e scopri il rimedio naturale ed efficace per tenere lontane api e insetti. Ecco quali sono.

La primavera porta con sé il desiderio di verde e natura, spingendo molte persone a decorare i loro balconi o giardini con nuove piante e fiori. Tuttavia, con l’arrivo della primavera e soprattutto dell’estate, arrivano anche api e insetti, tra cui mosche e zanzare. Questi insetti possono risultare molto fastidiosi, ma esiste un rimedio naturale per tenerli lontani: coltivare piante specifiche nel giardino.

I fiori utili all’impollinazione

Esistono fiori che sono utili per l’impollinazione e che, per loro natura, attirano api e insetti. Tra questi fiori troviamo la lavanda, le margherite, i girasoli, i papaveri e molti altri ancora.

Queste piante e il processo di impollinazione che gli insetti vi svolgono sono estremamente importanti per l’ambiente e la preservazione della biodiversità. Pertanto, non vorremmo mai eliminarli completamente, ma possiamo considerare l’idea di coltivare queste piante in una zona del giardino in cui gli insetti non ci arrechino disturbo.

Piante repellenti per mandare via api e insetti

Nelle altre parti del giardino, per allontanare api e insetti fastidiosi, possiamo coltivare piante conosciute per le loro proprietà repellenti. Tra queste piante troviamo la citronella, la monarda e il geranio, che sono utili come repellenti per le zanzare.

Queste piante emettono oli essenziali con un odore forte e sgradevole per gli insetti, che li tiene lontani. La citronella contiene citronellolo e geraniolo, che sono efficaci contro zanzare, mosche e zecche. La monarda è ricca di timolo e carvacrolo, che allontanano moscerini e zanzare.

Il geranio, poi, contiene geraniolo e citronellolo, che respingono mosche, zanzare e formiche. Queste piante possono essere coltivate in giardino o utilizzate come oli essenziali per creare repellenti naturali per gli insetti.

Anche la catalpa, un arbusto, può aiutarci a tenere lontane le zanzare. Questa pianta possiede proprietà repellenti per gli insetti grazie alla presenza di un composto chiamato catalpolo. Quest’ultimo emana un odore sgradevole per gli insetti, che li allontana dalla pianta.

Di conseguenza, la catalpa è spesso utilizzata come barriera naturale contro gli insetti, offrendo una protezione contro potenziali danni alle piante circostanti.

Calendula, erba gatta ed erbe aromatiche contro api e insetti

Un’altra pianta che possiamo considerare è la calendula, che oltre ad essere profumata e colorata, è anche molto utile nel respingere gli insetti.

La calendula contiene, infatti, sostanze chimiche come i terpenoidi e gli alcaloidi, che emettono un odore sgradevole per gli insetti. Questi composti fungono da deterrente naturale, aiutando a tenere lontane mosche, zanzare e altri insetti indesiderati.

Possiamo inoltre utilizzare l’erba gatta per tenere lontani insetti infestanti e zanzare. L’erba gatta contiene nepetalattone, un composto chimico che agisce come repellente per gli insetti infestanti e le zanzare.

Il suo odore caratteristico è attraente per i gatti, ma respinge gli insetti. È una soluzione naturale per tenere lontani gli insetti senza l’uso di sostanze chimiche dannose per l’ambiente o per gli animali domestici.

Anche erbe aromatiche come la menta, il basilico e il rosmarino, che possono essere molto gradite a noi, risultano decisamente sgradite agli insetti. Infine, la catambra è considerata la pianta anti-zanzare per eccellenza.

Questa pianta è ricca di composti chimici naturali, come l’acido benzoico. Sostanze come questa emanano un odore sgradevole per gli insetti, che li allontana. Inoltre, la Catambra può avere anche un effetto irritante sulla pelle degli insetti, contribuendo ulteriormente alla sua azione repellente.

Come abbiamo visto, queste piante sono degli ottimi rimedi per tenere lontani gli insetti indesiderati, e stare più sereni. Comunque, è importante ricordare sempre l’importanza di trovare un equilibrio tra il nostro desiderio di tenere lontani gli insetti fastidiosi e la necessità di preservare il loro importante ruolo nell’ecosistema.