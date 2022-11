I giocatori dell’Iran non cantano l’inno, protesta contro il regime

C’era tanta curiosità ed attesa nel vedere il comportamento dei giocatori dell’Iran durante questo mondiale, Taremi e compagni hanno subito risposto prima del calcio d’inizio non cantando l’inno della propria nazione.



Eccola la riposta dei giocatori dell’Iran, inequivocabile l’atteggiamento dei ragazzi di Queiroz che si rifiutano di cantare il proprio inno nazionale prima dell’inizio della sfida persa per 6-2 contro l’Inghilterra.

I calciatori iraniani si sono stretti in un grande abbraccio ed hanno ascoltato l’inno in assoluto silenzio, senza cantarlo.

Reazione plateale che non è passata inosservata, l’obiettivo è chiaramente quello di protesta verso il regime iraniano che nell’ultimo periodo si è reso protagonista di violente repressioni contro le donne.

Atteggiamento che con ogni probabilità continuerà anche nelle altre partite in cui Taremi e compagni proveranno a raggiungere quella che sarebbe una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale.



To see the national soccer team of Iran refusing to sing the anthem is the real first breaking news from the soccer world championship. Absolutely astonishing and a clear sign that the mullah regime won’t be able to restore the previous status quo. #Iran pic.twitter.com/UdQADKycWP

— (((Tendar))) (@Tendar) November 21, 2022