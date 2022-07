I giapponesi salutano salutano definitivamente l’ex leader Abe al funerale

I giapponesi hanno salutato l’ex primo ministro Shinzo Abe martedì mentre un funerale di famiglia si è tenuto in un tempio pochi giorni dopo il suo assassinio che ha scioccato la nazione.

Abe, il primo ministro più longevo del paese che è rimasto influente anche dopo essersi dimesso due anni fa, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco venerdì durante un discorso elettorale nella città occidentale di Nara.

Abe salutato da centinaia di persone

Centinaia di persone, alcune in abiti scuri formali, hanno riempito le passeggiate pedonali fuori dal tempio Zojoji nel centro di Tokyo per salutare Abe, le cui opinioni nazionaliste guidavano le politiche ultraconservatrici del partito al governo. Persone in lutto hanno salutato, scattato foto sui loro smartphone e alcuni hanno gridato “Abe san!” come un corteo di automobili compreso un carro funebre che trasporta il suo corpo, accompagnato dalla sua vedova guidata lentamente dalla folla gremita.

Akie Abe è stata vista abbassare la testa verso la folla. Solo lei e altri familiari stretti, così come il primo ministro Fumio Kishida e gli alti dirigenti del partito, hanno partecipato al funerale al tempio. Il carro funebre ha fatto un giro del quartier generale politico principale di Tokyo, Nagata-cho, dove Abe ha trascorso più di tre decenni da quando è stato eletto per la prima volta nel 1991.

È quindi passato lentamente al quartier generale del partito, dove alti legislatori del partito in abito scuro stavano fuori e pregavano , prima di dirigersi verso l’ufficio del primo ministro, dove Abe ha servito un totale di quasi un decennio. Kishida e i membri del suo gabinetto si strinsero le mani davanti al petto mentre pregavano e si inchinavano al corpo di Abe all’interno prima che il carro funebre si dirigesse verso un crematorio.

Domenica, due giorni dopo la scioccante morte di Abe, il suo Partito Liberal Democratico al governo e il suo partner di coalizione hanno ottenuto una schiacciante vittoria nella camera alta, la meno potente del parlamento bicamerale giapponese. Ciò potrebbe consentire a Kishida di governare ininterrottamente fino alle elezioni programmate nel 2025, ma la perdita di Abe ha anche aperto un periodo di incertezza per il suo partito.

Kishida ha sottolineato l’importanza dell’unità del partito

Gli esperti affermano che una lotta per il potere all’interno della fazione del partito guidata da Abe è certa e potrebbe influenzare la presa di Kishida sul potere. Kishida ha sottolineato l’importanza dell’unità del partito dopo la morte di Abe. In un paese in cui i crimini con armi da fuoco sono estremamente rari, la sparatoria di Abe ha anche scosso la nazione conosciuta come la più sicura del mondo e ha alcune delle leggi sulle armi più severe al mondo.

Il sospetto, Tetsyua Yamagami, è stato arrestato sul posto venerdì ed è detenuto presso l’ufficio della procura locale per ulteriori indagini. Possono trattenerlo per un massimo di tre settimane mentre decidono se sporgere denuncia formale. Martedì, il capo della sicurezza pubblica Satoshi Ninoyu ha detto ai giornalisti di aver incaricato l’Agenzia nazionale di polizia di indagare sulla sicurezza per i leader politici e aziendali.

Abe, figlio di un precedente primo ministro, è diventato il primo ministro più giovane del Giappone nel 2006 all’età di 52 anni. Ha lasciato dopo un anno in carica per motivi di salute, ma è tornato al potere nel 2012. Ha promesso di rivitalizzare la nazione e far uscire la sua economia dalla stasi deflazionistica con la sua formula “Abenomics”, che combina stimolo fiscale, allentamento monetario e riforme strutturali.

I suoi obiettivi a lungo accarezzati, sostenuti da altri ultraconservatori, erano di rivedere la costituzione pacifista del Giappone redatta dagli Stati Uniti durante il dopoguerra e di trasformare la Forza di autodifesa giapponese in un esercito a tutti gli effetti.Abe è diventato il leader più longevo del Giappone prima di lasciare l’incarico nel 2020, citando una ricorrenza della colite ulcerosa che aveva avuto da quando era un adolescente. Aveva 67 anni.