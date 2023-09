Nozze di legno per i Ferragnez che oggi, 1 settembre, ricorre il loro quinto anniversario di matrimonio. Per la ricorrenza Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno deciso di trascorrere qualche giorno in Toscana e concedersi del tempo tutto per loro.

Nei mesi passati, dopo il Festival di Sanremo si era parlato di una crisi tra il rapper e l’imprenditrice digitale, ma ad oggi sembrano essere usciti da quel periodo buio e sui loro profili social appaiono più innamorati che mai.

Nozze di legno per i Ferragnez

Dopo la tempesta dei mesi passati, i Ferragnez si godono adesso la quiete e in occasione del loro quinto anniversario di matrimonio sono pronti per festeggiare la ricorrenza in Toscana, sempre tutto documentato rigorosamente dai loro profili social.

Nozze di legno, quindi, per Chiara Ferragni e Fedez, i quali, il 1 settembre del 2018 sono convolati a nozze in Sicilia, nella splendida cornice del barocco di Noto, tra 150 ospiti e milioni di follower.

Nella giornata di ieri, l’influencer ha pubblicato un post ricordando i pre festeggiamenti di 5 anni fa, una cena con i parenti e amici più cari.

“Cinque anni fa oggi abbiamo celebrato il nostro amore circondati dai nostri amici e familiari in una cena emozionante la sera prima del nostro matrimonio”.

Queste le parole di Chiara Ferragni in un post su Instagram seguito da alcune foto ricordo di quei momenti.

Il matrimonio in Sicilia

Il 1 settembre di 5 anni fa in Sicilia, nelle campagne di Noto, si sono detti sì, Chiara Ferragni e Fedez. Come di consueto, ormai è tradizione ricordare quel giorno, con scatti che hanno fatto il giro del web e hanno fatto impazzire fan e follower della coppia.

Tutto è stato curato dai minimi dettagli: dagli abiti firmati Dior per lei, al banchetto di nozze, alla festa a tema parco giochi. Tra le loro braccia c’era già il piccolo Leone di soli 5 mesi, nato il 19 marzo 2018.

In questi anni, la loro famiglia si è allargata con l’arrivo di Vittoria nel 2021. Oltre le gioie hanno dovuto superare dei momenti dolorosi come il tumore al pancreas diagnosticato al rapper l’anno scorso o la crisi di coppia che li ha colpiti qualche mese fa dopo la fine del festival di Sanremo.

Ma adesso, i Ferragnez, sembrano più uniti che mai. A prova di ciò ci sono sempre i loro scatti social, i quali non perdono occasione di ostentare il loro amore in maniera plateale.