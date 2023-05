I 3 segni zodiacali più dispettosi, guai a farli arrabbiare: te la faranno pagare

Sono tre segni zodiacali più dispettosi dello zodiaco, non bisogna mai farli arrabbiare: in caso contrario si vendicano con astuzia.

Sono proprio loro i segni zodiacali più dispettosi di tutto lo zodiaco. Non riescono proprio a trattenersi. Nel momento in cui qualcuno gli gira le spalle o gli fa un dispetto, loro aspettano del tempo e poi si vendicano senza più voltarsi indietro. Bisogna fare molta attenzione, infatti sono capaci di rendere la vita alle persone estremamente difficile. Sono solo tre e dal loro modo di fare non si direbbe mai che siano realmente in questo modo.

Segni zodiacali più dispettosi: attenti a questi tre

Sono tre i segni che fanno i dispetti per vendicarsi. La loro indole è buona, ma nel momento in cui si crea una situazione particolare la prima cosa che fanno è quella di muoversi contro le persone. Nn guardano in faccia nessuno e di certo i gradi di parentela. I dispetti che fanno sono a volte pesanti, anche se non sempre se ne rendono conto.

Cancro

È segno lunatico per eccellenza, anche se cerca di essere gentile e farsi andare bene tutto quanto. Ma nel momento in cui qualcuno gli fa un dispetto, allora reagisce male e mette chiunque in croce. C’è da dire che questo segno potrebbe diventare dispettoso anche senza una ragione in particolare. Ci sono delle volte che prende in antipatia qualcuno e gliela fa pagare sotto ogni punto di vista. La capacità di questo segno nel cambiare umore e fare la guerra dopo aver subito un torto è unica nel suo genere.

Il rancore non si placa in pochi giorni, potrebbe andare avanti per anni.

Gemelli: segni zodiacali più dispettosi

Un altro segno zodiacale apparentemente pacifico, ma solo con chi vuole lui. In effetti, questo è un segno che potrebbe essere giudicato come frivolo e libero. Il suo metodo è riconosciuto e quando si mette in testa di essere dispettoso, allora nessuno lo ferma. Non sopporta le persone curiose, chi vuole distruggere i suoi obiettivi e anche se qualcuno giudica il suo modo di essere. Il dispetto lo porta avanti nel tempo e sembra proprio che dopo non torni indietro sui suoi passi, restando offeso. Insomma, se il Gemelli chiude la porta non la aprirà mai più.

Ariete

Attenzione a far arrabbiare un Ariete, il re del litigio. In realtà, questo non è un segno che si limita solamente a fare un dispetto ma continua sino a quando non ha esaurito le forze del suo avversario. Il problema di fondo è il voler primeggiare in ogni caso. Questo significa che nella maggior parte dei casi è in grado di attuare una catena di pettegolezzi, tanto da rivelare dei segreti che nessuno avrebbe mai dovuto sapere. Insomma, far arrabbiare l’Ariete significa subire per tanto tempo.