“Ho la malattia di…”, Serena Bortone lo annuncia in diretta: cosa ha rivelato

Serena Bortone durante la sua trasmissione ha rivelato di essere affetta da una malattia. Ecco di quale si tratta.

Il pubblico di Raiuno, oramai non può fare a meno di Oggi è un altro giorno, programma di intrattenimento che dal 2020 fa passare dei momenti di gioia e spensieratezza a tutto quanto il pubblico.

La trasmissione, è nata in piena pandemia Covid-19, quando la Rai decise di creare un programma per aggiornare tutti gli italiani sulla situazione del virus nella nostra Penisola, con aggiornamenti in tempo reale.

Serena Bortone: la malattia di cui è affetta

All’interno del programma, erano stati invitati, a debita distanza con collegamenti alcuni esperti virologhi e solo successivamente, quando le misure sono state allentante, si è deciso di rendere un po’ diverso lo show.

Inizialmente, sono stati introdotti argomenti di attualità fino ad arrivare ad avere in ogni puntata un ospite speciale che racconta la sua carriera ripercorrendo i momenti più salienti di questa.

Il riscontro avuto è stato formidabile anche grazie alla conduzione di Serena Bortone che sembra essere molto spontanea e diretta durante la diretta e per via degli affetti stabili del programma.

Questi non sono altro che ospiti fissi, che durante la trasmissione, interagiscono con gli ospiti giornalieri in studio e che si cimentano in canti, balli e altre attività al fine di intrattenere il pubblico.

Durante questi anni, si sono vissuti dei momenti molto emozionanti, come la dichiarazione di alcune cose rimaste latenti da parte di alcuni ospiti e momenti divertenti, specie nella settimana del Festival di Sanremo.

Lo scorso anno, ad esempio, durante la settimana della kermesse canora, il programma ha avuto degli ascolti straordinari, dovuti anche alla situazione di festa e di caos che si è vissuta all’interno dello studio del programma.

La confessione in diretta

La Bortone, inoltre, non ha perso occasione di far parlare di sé per alcuni episodi che hanno fatto il giro del web. Uno di questi riguarda Valerio Scanu che ha risposto spiccato ad una critica fatta dalla conduttrice, su un maglione natalizio con dei personaggi Disney.

Un altro video vede la conduttrice dare della bambina ad un piccolo cantante maschietto del Piccolo coro dell’Antoniano facendo una gaffe che rimarrà nella storia del programma o ancora quando andando dietro le telecamere ha rischiato di cadere tra i cavi.

Nella puntata di lunedì 9 gennaio, la Bortone si è presentata in trasmissione con una mano fasciata ed ha ammesso che il motivo era stato in seguito ad un’operazione per via di una malattia di cui è affetta.

“Mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain. Mi hanno detto solo che si mi operavo risolvevo e quindi mi sono operata”

Con queste parole, la presentatrice ha dichiarato di essere affetta da una patologia che sopraggiunge quando c’è una tensione e un’infiammazione dei tendini che rende difficile l’articolazione delle mani.

Questa può avvenire dopo aver utilizzato per tanto tempo il cellulare o sforzi tanto che è chiamata la malattia delle mamme e delle nonne che per sollevare i bambini devono sforzare i loro tendini.