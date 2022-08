“Ho dato la parola ad Ilary”, scoop: salta fuori l’accordo con Totti | Noemi obbligata a farlo

Mentre Ilary Blasi è in vacanza alle Dolomiti, spunta l’accordo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Vediamo di cosa si tratta.

Le indiscrezioni sono apparse su Il Messaggero. Che sia l’ennesimo pettegolezzo che riguarda Totti?

Totti e Noemi: usciranno allo scoperto?

Quella tra Totti ed Ilary è la storia di gossip dell’estate e i pettegolezzi non accennano a sopirsi. Anzi, ogni giorno, sembrerebbero fioccare delle nuove indiscrezioni. Stavolta, riguarderebbero Noemi, la nuova fiamma di Totti.

Con lei, però, le cose non sono state ancora ufficializzate anche se, lui è andato a trovarla a casa sua e lei avrebbe preso casa a Sabaudia per stare vicina all’ex bomber che, in questo momento, si trova lì per trascorrere le vacanze con i figli.

Nel frattempo, Ilary Blasi è in vacanza sulle Dolomiti ma, non sarebbe ancora passata a firmare le carte del divorzio. Si dice, infatti, che tra i due non scorrerebbe buon sangue. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, lui facendo scoprire la sua relazione con Noemi, avrebbe violato un accordo di riservatezza che vigeva nella coppia. La loro storia, infatti, è emersa prima che i due potessero separarsi.

L’accordo tra la nuova coppia

Stando a quanto affermato da Il Messaggero, Totti e la Bocchi avrebbero un accordo su quando poter uscire allo scoperto. La data non è certa ma accadrà quando con Ilary si saranno concluse le procedure di separazione.

Nel frattempo, è accertato che si trovano tutti e due a Sabaudia. La Bocchi avrebbe dovuto essere in Sardegna ma ha rinunciato alle sue classiche vacanze per stare vicino all’ex calciatore. Intanto, anche se non sono usciti allo scoperto, ci pensano le riviste scandalistiche a speculare su di loro.

Infatti, i paparazzi in cerca di scoop fotografici su di loro sono proprio sguinzagliati su tutto il litorale romano. Proprio loro avrebbero ripreso la nuova fiamma dell’ex calciatore su uno yacht ormeggiato nei pressi di Sabaudia. I due, però, si guardano bene dal farsi riprendere insieme dai paparazzi. Nonostante questo, sembrerebbe essere emersa una foto risalente a gennaio, in cui Totti era stato fotografato con una donna misteriosa. Quella donna, era proprio Noemi.

La negoziazione assistita della separazione tra Ilary e Francesco potrebbe essere più lunga del previsto ma, se si dovesse fare una stima, potrebbe durare circa un mese o un mese e mezzo. Del resto, la separazione potrebbe essere complicata anche a causa dell’ingente patrimonio detenuto dalla coppia tra cui: società, ville e quant’altro.