La showgirl di origini californiane, Heather Parisi, è stata ospite della trasmissione “Belve” condotta da Francesca Fagnani. Una lunga intervista a uno dei volti simbolo della televisione italiana dalla fine degli anni settanta fino alla prima metà degli anni novanta.

L’intervista andrà in onda domani, in prima serata su Rai 2. Rivelazioni choc in cui la showgirl statunitense confessa di essere stata vittima di di violenza fisica, sessuale e psicologica.

Le confessioni di Heather Parisi

Nella puntata de le “Belve” che andrà in onda domani sera su Rai 2 in prima serata, la conduttrice Francesca Fagnani ha intervistato Heather Parisi, nota showgirl di origine statunitense, regina del tormentone Cicale del 1982.

Uno dei volti simbolo della televisione italiana, 63 enne, si è aperta a rivelazioni choc, confessando di avere subito violenza psicologica, fisica e sessuale.

“È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda”.

Questo è un estratto dell’intervista che andrà in onda domani sera, in cui la Parisi spiega che questi abusi li ha subiti da una persona che all’epoca gli stava a fianco, sottolineando che non si trattava del compagno di quel periodo e di non averlo mai denunciato perché non era in cerca di vendetta.

Il rapporto con Lorella Cuccarini

Tante sono state le domande poste alla Parisi, numerosi temi affrontati insieme alla conduttrice del programma Belve. Gli è stato chiesto il motivo del trasferimento in Asia insieme al marito, nella quale la showgirl ha smentito non essere legato a problemi finanziari, come si era vociferato in giro.

La Fagnani ha anche toccato il tasto Lorella Cuccarini e di una presunta rivalità tra le due, smentita in prima battuta dalla stessa Heather.

“Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse”.

Queste le parole dichiarate dalla celebre showgirl alla giornalista, spiegando la netta differenza tra lei e la collega: mentre la Cuccarini viene definita come la prima della classe perché sa tutto a memoria, Heather, racconta, invece, di avere la capacità dell’improvvisazione e inventarsi tutto al momento.

La cantante di “cicale” racconta anche della sua infanzia difficile, cresciuta senza il padre perché si separò dalla mamma quando lei aveva solamente due anni. Una bambina cresciuta troppo in fretta perché sin da piccola ha aiutato nelle mansioni domestiche e nell’accudimento della sua sorella minore, Tiffany.