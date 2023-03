Arriveranno 154 euro di aumento a questi fortunati pensionati: ottime notizie

Ecco quali saranno i pensionati che potranno percepire anche 154 euro di aumento sulla propria pensione. Ottime notizie per loro.

Grandi notizie per alcuni cittadini italiani che presto potranno beneficiare di 154 euro di aumento sul cedolino pensione. Di quali pensionati si tratta.

Aumenti sulla pensione, ecco per chi

La crisi economica ha indotto il Governo italiano a voler stanziare nuovi fondi a sostegno dei cittadini. In particolare, quelli a cui il nostro Paese ha voluto pensare sono i pensionati, che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà causato dalla guerra e dalla ripresa dalla pandemia.

I cittadini italiani hanno visto aumentare di molto i prezzi di tutti i beni di prima necessità e spesso non stanno riuscendo neanche ad arrivare alla fine del mese. I prezzi di frutta, verdura, latte, pasta e altri beni considerati fondamentali per gli italiani sono letteralmente lievitati e tantissimi cittadini non sanno più cosa fare.

Per fortuna, molti dei bonus erogati dal nostro Paese in tutto il 2022 e anche in questa prima parte del 2023 stanno aiutando gli italiani a contrastare la crisi. Tra le categorie in maggiore difficoltà compaiono sicuramente i pensionati, che con grande difficoltà stanno riuscendo a contrastare il rischio povertà.

Questa categoria, però, sta ricevendo dei grandi aiuti dal Governo, anche se c’è chi pensa che non siano affatto sufficienti. Tante associazioni, infatti, continuano a battersi in difesa di questa categoria che non sempre riesce a farsi rispettare quando si parla di fondi istituzionali.

Ora, stanno arrivando 154 euro in più sulla pensione, che, se per alcuni sembrerebbero essere una vera e propria manna dal cielo, per altri non sono altro che una sorta di contentino. Molti sostengono, infatti, che 154 euro di aumento non siano nulla per far fronte alle spese e sul bilancio familiare.

Bisogna tenere conto, infatti, anche che molti dei nostri pensionati devono aiutare i loro figli e i loro nipoti a livello finanziario. Sempre più giovani adulti e persone di mezz’età, infatti, non stanno riuscendo a trovare lavoro o lo hanno perso, anche a causa della pandemia.

Proprio per questo, alcuni ritengono che il Governo dovrebbe erogare molto più di 154 euro. Ma vediamo per chi sono pensati questi bonus.

Arrivano 154 euro di aumento per questi pensionati

L’agevolazione di INPS in questione è pensata per tutti quei pensionati al minimo, che percepiscono, quindi, fino a un massimo di 563,74 euro al mese. Stiamo parlando di un totale annuo di 7 mila 328 euro e 62 centesimi.

Un altro criterio che è necessario possedere per percepire il beneficio è quello di non essere nella categoria degli invalidi civili. Proprio quest’esclusione sta facendo molto discutere gli italiani, che avrebbero voluto che il vantaggio interessasse anche questa categoria di cittadini in difficoltà.

Purtroppo, infatti, soltanto questi pensionati, cioè i percettori di pensione minima, potranno beneficiare del bonus tredicesima del valore di 154 euro. Si tratta di una cifra irrisoria, che purtroppo secondo alcuni non compenserebbe affatto le enormi perdite economiche che gli italiani hanno subito in questi ultimi anni.