Hanno iniziato a farlo anche i ricchi, non ci hai mai pensato: soldi risparmiati

Esistono dei trucchi efficienti e semplici che ti permetteranno di riparare oggetti comuni garantendo soldi risparmiati.

Si sa, qualsiasi oggetto può rompersi o smettere di funzionare. E a quel punto bisogna ricomprarlo, o almeno questa è la prima opzione che ci viene in mente. E se invece ci fosse un modo per ripararlo? È proprio il caso di un telecomando rotto. Se il tuo telecomando non funziona più e non vuoi spendere soldi per acquistarne uno nuovo, puoi ripararlo facilmente usando strumenti comuni. Risultato: telecomando riparato e soldi risparmiati. Come si fa? Vediamo.

Riparare un telecomando: soldi risparmiati con questo trucco

Il trucco per ripristinare le funzionalità del telecomando TV che vedremo oggi prevede l’utilizzo di strumenti semplici e facilmente reperibili praticamente in qualunque casa. Si tratta di un multimetro e una matita.

Prima di tutto, apri il vano delle batterie del telecomando e rimuovi le batterie. Assicurati di farlo per evitare eventuali cortocircuiti o danni durante il processo di riparazione. Successivamente, usando una carta rigida o un plettro, fai leva delicatamente per aprire il telecomando e accedere alla sua parte interna. Fai attenzione a non danneggiare la scheda elettronica durante questa operazione.

Una volta aperto il telecomando, noterai che i tasti sono collegati a una superficie di gomma. Estrai delicatamente questa superficie di gomma per accedere ai pulsanti.

Per identificare i pulsanti che non conducono bene l’elettricità, puoi utilizzare un multimetro. Applica i due connettori del multimetro su ciascun pulsante e verifica la conducibilità. In questo modo potrai individuare i pulsanti che necessitano di riparazione.

Riparare un telecomando rotto con una matita

Ora arriva la parte interessante: useremo la grafite presente sulla matita per ripristinare la conducibilità elettrica dei pulsanti difettosi. Per farlo, gratta delicatamente la mina di grafite su un attrezzo rigato, come una superficie metallica o un pezzo di carta ruvida, in modo da raccogliere la grafite.

Una volta ottenuta una piccola quantità di grafite, applica un po’ di super colla istantanea sul pulsante che hai identificato come difettoso. Usa un pennellino per spalmare un po’ di grafite sulla superficie incollata. La grafite è un materiale conduttore, per questo ripristinerà la conducibilità elettrica del pulsante, permettendogli di funzionare correttamente.

Dopo aver completato questo processo per tutti i pulsanti che necessitano di riparazione, è necessario pulire i contatti del telecomando con dell’alcool isopropilico. Versa un po’ di alcool in un bicchiere e immergi un cotton fioc.

Passa il cotton fioc sui pulsanti coperti di grafite per rimuovere eventuali residui e pulire i contatti.

Successivamente, utilizza un dischetto di cotone imbevuto di alcool isopropilico per pulire la parte rigida interna del telecomando, quella con la scheda elettronica. Assicurati di pulire accuratamente questa parte per rimuovere eventuali residui di grafite o sporco che potrebbero interferire con il funzionamento corretto del telecomando.

Soldi risparmiati con un po’ di ingegno

Ora che hai completato la riparazione, riposiziona la parte in gomma del telecomando al suo posto e richiudi il telecomando con cura. Assicurati che tutte le parti siano correttamente allineate prima di chiudere il telecomando. Infine, reinserisci le batterie nel vano apposito.

Adesso è il momento di verificare se il telecomando funziona correttamente. Prova quindi a premere i pulsanti e controlla se il dispositivo risponde ai comandi.

Come abbiamo visto, riparare un telecomando con una matita è un modo semplice e conveniente per risparmiare denaro evitando di dover acquistare un nuovo telecomando. Con pochi strumenti e un po’ di pazienza, puoi ripristinare il funzionamento del tuo telecomando in pochi minuti.

Quindi, non buttare via il tuo vecchio telecomando rotto, prova invece a dargli nuova vita con una semplice matita e risparmia qualche soldo.