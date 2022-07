Haller ha un tumore ai testicoli, si deve fermare!

Notizia shock in Bundesliga, il neo attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller è costretto a fermarsi per un tumore ai testicoli, al calciatore la vicinanza del club e di tutto il mondo dello sport



Sbarcato da pochi mesi in Germania per sostituire Erling Haaland, Sebastien Haller è costretto ad interrompere la propria attività di calciatore per un grave problema fisico; gli esami a cui si è sottoposto il calciatore ivoriano hanno evidenziato un tumore ai testicoli.

Tanta preoccupazione per il giocatore e per il club tedesco che ha subito comunicato il problema riscontrato garantendo al proprio tesserato tutte le cure necessarie per risolvere il problema in modo definitivo.

Haller costretto a fermarsi

Sebastien Haller è stato il grande colpo estivo del Borussia Dortmund che aveva deciso di puntare sull’ivoriano per sostituire il fenomenale Haaland, volato qualche mese fa a Manchester per aggregarsi al City di Pep Guardiola.



Il numero 9 dei gialloneri ha accusato un malessere durante l’ultimo allenamento nel ritiro svizzero del Borussia Dortmund, accasciatosi al suolo si è diretto verso lo spogliatoio dove, dopo le analisi del caso, l’equipe medica tedesca gli ha rivelato la presenza di un tumore nei testicoli.

La notizia ha chiaramente sconvolto tutto il mondo del calcio che si è stretto intorno al calciatore con il Borussia Dortmund che ha subito rassicurato Haller promettendo di rivolgersi ai migliori specialisti del caso per risolvere in modo definitivo il problema riscontrato.

Allo stato attuale dunque la rosa del Borussia Dortmund appare incompleta e la società dovrà cercare di intervenire presto sul mercato per sostituire il centravanti con un profilo adatto agli schemi di gioco della squadra e capace di garantire gol e giocate importanti.

I gialloneri hanno l’obiettivo di provare a fermare il super Bayern Monaco che nella prossima stagione inseguirà il nono titolo nazionale consecutivo andando ad eguagliare il record europeo stabilito recentemente dalla Juventus in Italia.

Il mondo del calcio, tramite i social, sta esprimendo tutta la propria vicinanza a Sebastien Haller che ha promesso di tornare presto in campo una volta risolto il problema.

Ad oggi è praticamente impossibile ipotizzare una tempistica precisa, il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a nuove analisi che renderanno ancor più chiara la situazione.

Vedremo quale sarà la decisione del Borussia Dortmund che nel pieno della preparazione estiva dovrà essere brava a rimettersi sul mercato per individuare una prima punta in grado di sostituire l‘ivoriano.