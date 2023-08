Hai visto quel bottoncino sulle cinture di sicurezza? È utilissimo ma nessuno lo sa

Sai a cosa serve quel bottoncino presente sulle cinture di sicurezza? Sicuramente non lo sai neanche tu, tuttavia è molto importante. Scopriamo a cosa serve questo bottoncino di cui nessuno sa parlare!

Hai presente quel bottoncino che si trova sulle cinture di sicurezza? Come tanti altri, probabilmente non lo sai neanche tu, eppure ha una funzione molto importante, che è bene conoscere. Anzi, in realtà ha più funzioni, tutte utili per chi viaggia in auto, e conoscerle è un bene per usufruirne.

Pochi sanno che grazie a questo bottoncino è molto più comodo e facile usare le cintura di sicurezza, infatti molti non lo hanno mai notato. E allora scopriamo a cosa serve questo bottoncino che a prima vista sembra inutile!

Vietato viaggiare senza le cinture di sicurezza

Usare le cinture di sicurezza è importante e bisogna sempre rispettare questo obbligo quando si viaggia, lasciando perdere tutti coloro che non vogliono farlo. Ogni volta che si sale in auto è bene usare le cinture, perché prevengono danni in caso di eventuali incidenti.

Purtroppo non tutti rispettano questo obbligo e oggi ci sono ancora persone che sottovalutano l’utilità delle cinture di sicurezza. E’ bene sapere che indossarle può prevenire la morte in caso di incidente, quindi indossale anche tu tutte le volte che decidi di viaggiare in auto.

Obbligatorie sia per i conducenti che per il passeggero accanto e per quelli dietro, le cinture di sicurezza sono un salvavita e sono previste delle pesanti multe per chi non le mette. Non solo, oltre alla multa dalla patente vengono decurtati anche dei punti.

Multe salate per chi non mette le cinture

Considerate dei veri e propri dispositivi di sicurezza, le cinture vengono usate per trattenere i passeggeri quando ci sono incidenti. Composte da una cintura in tessuto da allacciare intorno al torace e all’anca, le cinture bloccano il passeggero in caso di incidente stradale ed evitano gravi lesioni causate dall’urto.

Obbligatorie da indossare in tutti i paesi del mondo, le cinture sono efficaci nella protezione dei passeggeri e prevengono danni gravi che si possono avere quando capita di essere coinvolti in un incidente.

Come detto dall’OMS, in caso di incidente stradale le cinture di sicurezza possono diminuire del 50% il rischio di morte e del 70% il rischio di lesioni gravi. La legge nel nostro paese prevede una multa di 80 euro e 2 punti decurtati dalla patente per tutti coloro che non indossano la cintura mentre viaggiano in auto.

Funzionalità del bottone sulle cinture di sicurezza

Come già detto, le cinture di sicurezza sono indispensabili per viaggiare e sono l’elemento che viene controllato maggiormente dalle forze dell’ordine in caso dovessero fermarti. Se non hai la cintura agganciata rischi di prendere una multa salata.

Usarle è fondamentale e il bottoncino che si trova sulle cinture di sicurezza serve a tenerle ferme. Lo scopo è quello di tenere il perno fermo, ovvero quella parte che viene inserita nella sicura per agganciarla.

Infatti, senza la presenza di questo bottoncino, il perno scivolerebbe dalla cintura e ritrovarlo sarebbe molto fastidioso e impegnativo.

Altre funzioni del bottoncino sulle cinture

Il bottoncino sulle cinture di sicurezza serve anche ad un altro scopo, quello di rilasciarle in maniera facile e rapida. Infatti, in caso di emergenza, basta premere il bottoncino per sganciare immediatamente la cintura e uscire in sicurezza dall’auto.

Inoltre, il bottoncino presente sulle cinture di sicurezza è utile anche per le persone che hanno disabilità motorie. Questi soggetti a volte non possono agganciare e sganciare la cintura con le mani, per cui basta che premono il bottone ed è fatta.

Possono quindi allacciare e slacciare le cinture senza fatica e in maniera veloce, senza chiedere aiuto ad altri. Come vedi, il bottoncino sulle cinture di sicurezza è davvero molto utile e ha più funzioni di quanto immaginavi!