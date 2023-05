Hai una mente geniale se trovi il numero 63 tra questa valanga di 68: sai dov’è?

Dove si trova il numero 63? In mezzo a tutti questi 68 si nasconde proprio lui: non è facile come sembra, ma nemmeno difficile.

Le menti geniali trovano il numero 63 in pochissimi secondi. Questo accade quando si ha una mente allenata, oppure quando il soggetto osservatore è concentrato. Non bisogna farsi distrarre da tutti gli altri elementi dell’illustrazione. Ci sono tantissimi numeri 68 posizionati lungo l’illustrazione, con un colore che può portare alla confusione. C’è chi ci ha messo pochi secondi e chi minuti interi. L’obiettivo finale? Trovare il numero e allenare la mente.

Test del cervello: perché sono importanti?

Ci sono moltissimi modi per allenare la mente e la vista, con la percezione reale di quello che si deve trovare. Lasciarsi confondere da colori ed elementi è del tutto normale, ma quello che si può fare è mettersi sempre e continuamente alla prova. I test del cervello sono diffusi sul web, alcuni dei quali facili a prima vista per poi rivelarsi veramente difficili.

Il livelli sono bassi-medio altri così da poter rispondere a tutte le esigenze, o comunque iniziare da un livello per andare man mano ad alzare l’asticella. Risolvere questi test diventa divertente nel momento in cui ci si sfida tra parenti e amici. Servono abilità matematiche, cognitive, di osservazione con una buona dose di velocità e concentrazione.

Si tratta di un insieme di proposte differenti che oggi spopolano sul web, adatti ai grandi e ai piccini. In molti mettono in dubbio il fatto che possano essere difficili: ma nel momento in cui dopo 10 minuti non si è trovata la soluzione, forse è bene allenarsi maggiormente.

Dove si trova il numero 63?

La domanda viene posta in merito al test del cervello proposto, trovato sul web e diventato assolutamente virale. In un insieme di 68, si nasconde il numero 63. La difficoltà è media, perché il cervello tende a confondersi a causa dei numeri e anche dei colori usati.

C’è chi in pochi secondi riesce a risolvere il test, individuando il 63 senza battere ciglio. Al contrario, alcune persone non riescono ad individuare il numero, continuando a guardare il 68 e il numero dello sfondo. Non ci sono tecniche da applicare per risolvere il test, ogni soggetto risponde in maniera diversa da un altro.

Osservando bene l’illustrazione, molte persone individuano il numero in pochi secondi. Altre invece hanno necessità di qualche minuto in più: se non ci si arrende subito, dopo due minuti si trova il 63.

Per chi invece si fosse arreso, ecco il risultato finale:

In una schiera nutrita di 68 e un verde che confonde le idee, il numero 63 si trova verso il fondo alla terza riga partendo dal basso. Non era difficile, ma nemmeno facile. È bene nutrire e allenare continuamente la mente, cercando di spingere per raggiungere l’obiettivo.