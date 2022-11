“Hai perso il titolo”, decisione di Re Carlo: chi ha escluso da ogni incarico reale

Re Carlo III sembra abbia preso una decisione drastica nei confronti di un membro della Famiglia Reale revocandogli il titolo. Ecco di chi si tratta.

Lo scorso 8 settembre, Carlo d’Inghilterra è salito al trono del Regno Unito, dopo la morte di sua madre la Regina Elisabetta II diventando il nuovo Sovrano assieme a sua moglie, la Regina consorte Camilla.

I due verranno incoronati il prossimo 6 maggio 2023 ma secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero affaticati dalla pressione dei media e da tutti i compiti che la corona comporta e che hanno svolti in questi due mesi.

Re Carlo III: la drastica decisione

Inoltre, pare che tutto lo staff di Buckingham Palace, si rivolga a Camilla per quanto riguarda le decisioni importanti, dato che come si vocifera, sembra che sia l’unica in grado di mettersi alla pari del Re.

Con loro anche William e Kate, diventati rispettivamente principe e principessa del Galles, che invece, sembrano stiano aiutando Re Carlo III a gestire meglio le comunicazioni con i nuovi media e il popolo.

Entrambi, sembrano essere pronti a farsi carico degli impegni del Re e della Regina che, a quanto pare, vogliono continuare a godersi la vita viaggiando e di conseguenza, loro potranno sostituirli negli impegni ufficiali.

Questo significa che, qualora anche William e Kate fossero impossibilitati, a raffigurare Re Carlo ci sarebbero, il principe Harry e sua nipote, Beatrice di York, in quanto la legge prevede che nelle vesti di viceré ci siano i 4 discendenti della corona, dai 21 anni in su e sua moglie.

Le parole del Sovrano a suo fratello

Stando però a delle notizie trapelate nelle ultime settimane, Re Carlo sembra voler modificare questo cavillo e permettere a sua sorella la principessa Anna e a suo fratello, il principe Edoardo, di poter sostituirlo in alcuni eventi.

Estromesso da questo incarico sarebbe il principe Andrea, per via dello scandalo Epstein dove è stato accusato di stupro ai danni della minorenne, Virginia Roberts Giuffre, che ha sconvolto l’intero Regno.

Per questo motivo, sembra che prima della morte della Regina Elisabetta II, come riporta il Mail on Sunday, i due si sarebbero scambiati qualche parola e che Carlo abbia messo le cose in chiaro riguardo il titolo nobiliare del duca di York.

I due si sarebbero incontrati proprio nel Castello di Balmoral, dove poi è deceduta la Sovrana, e Andrea sembra aver fatto di tutto per tornare a raffigurare nella Royal Family, chiedendo di essere riabilitato dato che ha scontato per le sue azioni.

Sebbene la Regina Elisabetta, è sempre stata comprensiva nei suoi confronti e l’aveva fatto partecipare lo scorso marzo ad un evento, facendosi accompagnare da lui, Carlo è stato irremovibile sulla sua decisione.

“Andrea, è finita: non tornerai mai più un reale a pieno titolo [..] Puoi continuare a fare una bella vita in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia. Hai perso il titolo. Devi accettarlo”

Queste sembrano essere state le parole che il nuovo Sovrano ha detto a suo fratello dopo averlo convocato e che avrebbero distrutto l’uomo, a tal punto che il magazine dichiara che ne è rimasto talmente scosso a tal punto da temere per la sua salute.

Durante il funerale di sua madre, Andrea di York, non ha potuto indossare, così come anche il principe Harry, la divisa in quanto estromesso dalla Famiglia Reale e quindi non idoneo a portare l’uniforme.

Intanto, il principe Andrea, assieme alla sua ex moglie, Sarah Ferguson, si sono presi l’incarico di accudire i due cagnolini della Regina Elisabetta II, dopo la sua morte, dato che gli erano stati regalati proprio dal duca di York.

La donna, gli ha accettati a patto che dopo la sua morte, suo figlio minore, si sarebbe preso lui stesso cura degli amatissimi animali da compagnia.