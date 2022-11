Carta stagnola, metti 1 pallina in dispensa: perché dovresti iniziare a farlo

La carta stagnola è un grande alleato in cucina. Eppure, esistono degli usi inconsueti che forse non conoscevi come quello di metterla nella dispensa. Vediamo perché.

In questo caso specifico, la carta stagnola dovrà essere messa appallottolata in dispensa. Tra poco scoprirai il motivo sorprendente del perché.

I mille usi della carta stagnola

La carta stagnola non manca in nessuna cucina che si rispetti. Perfetta per conservare gli alimenti ma anche per cucinarli a dovere, con svariati metodi di cottura, un rotolo di carta stagnola dovrebbe essere sempre lì pronto per essere usato. Oltre che in cucina, però, questo pratico elemento può essere adoperato anche in altri luoghi con risultati sorprendenti.

Il primo utilizzo riguarda il bucato: una pallina di carta stagnola messa in lavatrice insieme ai panni potrebbe proteggerli. Se messe nel cestello alla fine del lavaggio, possono assicurare un’asciugatura più veloce ai panni.

Come fa la carta stagnola a fare tutto questo? In realtà, l’alluminio sarà in grado di impedire al tuo bucato di rovinarsi irreversibilmente. In ogni caso, è bene non sprecare. Le palline, infatti, composte da fogli di carta stagnola, possono svolgere bene il loro lavoro per circa sei mesi.

Oltre che nella lavatrice, l’alluminio serve anche in giardino. Le palline, infatti, possono dissuadere alcuni insetti dall’attaccare alcune piante. Inoltre, fungono da pacciamatura perfetta per alcune piante, proteggendole dal ghiaccio e le temperature rigide. Che sia in fogli o in palline trasforma lo spazio esterno in un attimo.

Perché mettere la carta stagnola in dispensa? Bastano 1 pallina

Le palline di carta stagnola possono essere messe anche in dispensa.

Il motivo è semplice: esse terranno lontani dei fastidiosi insetti. Si tratta di microorganismi molto fastidiosi che sono tutt’altro che igienici. Anzi, potrebbero portare con se virus, batteri e muffe spesso pericolosi per l’uomo. Inoltre, potrebbero portare anche allergeni come l’acaro della farina. Tali insetti potrebbero essere attirati non solo da una possibile scarsa igiene ma anche dall’umidità e da pacchi di pasta o farina chiusi male.

Per scongiurarne la presenza o rimuoverli, utilizza un panno imbevuto da acqua e sapone. Passalo nell’intera dispensa preventivamente svuotata. Successivamente, asciuga tutti i ripiani o attendi che siano asciutti, prima di riporre di nuovo tutti gli alimenti al suo interno. Ora inserisci le palline di carta stagnola che avranno lo scopo di tenere lontani gli insetti.

Realizzare le palline sarà semplice: basta tagliare un foglio di alluminio e appallottolarlo nelle proprie mani. Le palline così ottenute andranno posizionate nei pacchi di pasta o di farina aperti.

Sarà il colore dell’alluminio e la sua consistenza a proteggere i tuoi alimenti già aperti e non ancora terminati. Se dovessi essere scettico circa il risultato, sappi che, in realtà funziona molto bene. Provare per credere!