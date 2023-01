Hai mai provato a mischiarli? Quel che ne esce fuori è inaspettato: utilissimo

By

Unendo due ingredienti si ottiene un composto utilissimo per alcuni lavori da fare in casa. Ecco di quali si trattano.

Nel corso della nostra vita, spesso ci ritroviamo a dover passare momenti in cui non sappiamo come impiegare il nostro tempo e il più delle volte cerchiamo un passatempo che ci faccia anche sviluppare la nostra fantasia.

Per far si che questo accade, ci ingegniamo qualcosa che diventa anche, col passare del tempo il nostro hobby preferito e che, se fatto in maniera ottimale, potrebbe anche diventare una fonte di guadagno.

Ingredienti: ecco cosa si realizza con l’unione di due completamente opposti

Molti, sono infatti, i lavori artigianali che sono nati come dei passatempi e che hanno fruttato un considerevole guadagno per via della manualità che chi li ha creati ha adoperato.

In molte regioni italiane, alcuni lavori artigianali sono considerati dei veri e propri patrimoni e sempre più si va a incentivare chiunque nel creare qualcosa che possa mettere in atto tutta la sua creatività.

Basti pensare che i primi lavori manuali vengono fatti sin dall’età pre-scolare, infatti nella scuola materna spesso le maestre, in occasione delle festività quali Natale, Pasqua, la Festa della Mamma, la Festa del Papà, La Festa dei Nonni, tendono a far creare un lavoretto dai bambini da donare alle loro famiglie.

Intorno agli anni ’90, questo accadeva anche nelle Scuole Elementari e ancora oggi, in alcuni edifici scolastici alcuni insegnanti tendono a far si che la creatività, specie in quella fase dell’età, venga allenata.

Così, crescendo, ci ritroviamo a voler tornare bambini e a creare qualcosa fatto da noi stessi e che possiamo regalare ad una persona cara o tenere in casa rimanendo soddisfatti di ciò che abbiamo realizzato.

Come procedere

Però, molte volte, ci ritroviamo sprovvisti di qualcosa che ci serve per procedere e spesso il punto vendita più vicino si trova lontano oppure non abbiamo voglia di vestirci e andare a fare compere.

Così, possiamo optare per delle soluzioni efficaci che in pochi conoscono ed una di questa consiste nel creare una colla che tende a solidificarsi utilizzando due ingredienti che hanno una funzione del tutto opposta l’un l’altro.

Da una parte abbiamo la maizena, chiamata anche farina di mais mentre dall’altra abbiamo la schiuma da barba. Questi due ingredienti, come possiamo renderci conto, hanno due utilizzi che non hanno niente a che fare tra di loro, ma possono essere utilissimi per i lavori manuali.

In un barattolo, inseriamo due cucchiai di farina di mais a cui andremo ad aggiungere cucchiaini di schiuma da barba e mescolare il tutto finché non avremo un composto pastoso.

Con l’aiuto di una spatola, possiamo benissimo utilizzare questo composto per appiccicare elementi ovunque noi vogliamo. In particolar modo, la colla creata, è utile per appiccicare oggetti su del vetro.

In questo caso, però, la colla sarà un po’ irregolare e quindi va spalmata per bene e poi ricoperta da una pellicola e ricoprirla nuovamente con della colla per poi affiggere al di sopra tutto quello che vogliamo.

In questo modo, avremo risparmiato dei soldi e avremo realizzato una colla del tutto casalinga.