Una coppia di genitori sono nei guai per aver lasciato da sola in casa la figlia, uscendo entrambi per andare a lavoro e rientrando solo a tarda sera.

Ora la mamma della bambina e il suo compagno sono stati denunciati.

Minorenne abbandonata in casa

Siamo a Pavia per riportare una storia che poteva avere un risvolto tragico, ma fortunatamente non è stato così. Una mamma ha lasciato da sola la sua bambina all’interno della casa che condivideva con lei e il suo compagno, anche lui uscito.

Entrambi stavano andando a lavoro e la piccola è rimasta nell’appartamento fino a tarda sera. La segnalazione è stata fatta in forma anonima da un residente del luogo che ha spiegato che non era la prima volta che avveniva una cosa simile, ovvero che i due uscissero insieme per andare a lavoro, quando i turni coincidevano.

Il fatto gravissimo di questa situazione è che la bambina ha solo 5 anni. Apprese le informazioni, i Carabinieri di zona sono andati a controllare nell’appartamento segnalato ed effettivamente hanno trovato la bambina da sola mentre giocava con il suo gattino e mangiava dei pop corn che la mamma le aveva preparato prima di andare via.

Per fortuna durante l’assenza dei due, anche senza alcun tipo di sorveglianza la bambina non ha messo in atto comportamenti pericolosi, tuttavia il fatto gravissimo non è rimasto impunito.

La denuncia

La coppia originaria dell’est Europa, è rientrata nella casa della frazione di Stradella, solo a tarda sera. L’uomo e la donna sono stati denunciati per abbandono di minore.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due stavano fuori casa per l’intero turno lavorativo di 8 ore, abbandonando la bambina che poteva così essere esposta a tanti pericoli.

Il loro comportamento è stato segnalato al Tribunale per i minorenni di Milano e ai servizi sociali, che ora si occuperanno di monitorare attentamente la situazioni per evitare che avvenga ancora una cosa simile, in tal caso la piccola verrà allontanata dal nucleo familiare.

Storie di abbandono come quella che riportiamo oggi ma che in realtà è venuta alla luce ieri, purtroppo dominano la nostra cronaca per la tragicità con cui si risolvono. Basti pensare al dramma della piccola Diana, morta di stenti perché sua madre la lasciava sola in casa per giorni interi senza mai fare ritorno sebbene fosse nelle vicinanze.

Dovrebbe essere naturale per un genitore prendersi cura dei figli ma molte volte non è così e con troppa superficialità, si pensa che questi possano badare a sé stessi anche se sono molto piccoli.