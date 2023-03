Hai capito chi delle 3 donne è incinta? Bisogna essere molto furbi per indovinare

By

Test d’intelligenza, tra queste tre donne, chi è che è incinta? Bisogna essere davvero furbi e avere delle facoltà intellettive sviluppate per risolvere questo quiz. Solo in pochissimi ci riescono. E tu sei tra questi oppure no? Scoprilo immediatamente.

Il test che ti sottoponiamo oggi è un rompicapo che sta attirando la curiosità di tantissimi internauti. Indovina chi tra le tre donne è incinta: solo il 2%, riesce a trovare la soluzione.

A che cosa servono i test di intelligenza

L’intelligenza è una facoltà intellettiva di cui tutti siamo dotati ma che in alcuni è più acuta che in altri. Essa ci consente di affacciarci in maniera prettamente personale e individuale al mondo e soprattutto nei confronti delle altre persone.

Se sei curioso di scoprire se anche tu sei un cervellone e qual è il tuo quoziente intellettivo, puoi farlo semplicemente. In quale modo? Devi metterti alla prova con i test d’intelligenza che ultimamente stanno davvero spopolando.

Se navighi in rete o semplicemente se scrolli la home della tua pagina Facebook o Twitter, ti ritroverai invaso da giochi di illusione ottica, puzzle numerici o test visivi. Questi sono tutti strumenti, consigliati tra l’altro da esperti sanitari come neurologi, per mettere alla prova il tuo cervello e soprattutto misurare le tue facoltà intellettive.

Il test che ti sottoponiamo oggi sta davvero facendo il giro del mondo. Prova anche tu e scopri se sei così furbo e attento da risolvere l’enigma. Hai forse già capito chi delle tre donne è incinta? Solo il 2%, ha individuato la fanciulla in dolce attesa.

Allenare la mente: perché è importante mantenere giovane il cervello

Tantissimi sono i test di intelligenza che puoi trovare semplicemente facendo una ricerca su internet oppure spulciando sui social media. Questi strumenti che anche i neurologi consigliano di eseguire quotidianamente, sono fondamentali per mantenere il cervello allenato.

Perché la tua mente dovrebbe essere sempre in costante allenamento? La risposta è semplice. Come tutti gli altri organi che compongono il tuo corpo, anche la mente tende con il tempo ad invecchiare.

Per evitare di arrivare ad un’età matura con un cervello affaticato e stanco, devi fin da giovane preoccuparti di mantenerlo attivo e reattivo. Questi test di intelligenza possono aiutarti a raggiungere tale obiettivo.

Esercitandoti quotidianamente, potrai non soltanto migliorare la tua concentrazione e le tue la facoltà visive ma dispiegare soprattutto le tue capacità intellettive aumentando anche la memoria.

Oggi vogliamo sottoporti un rompicapo che sicuramente ti impegnerà un pochino: solo il 2% riesce a risolvere questa sfida. Sei pronto a metterti alla prova? Il test delle tre donne sta spopolando e gli internauti stanno impazzendo per tentare di risolverlo. Tu hai capito chi delle tre fanciulle attende la cicogna?

Test delle donne: chi è incinta? La soluzione

I test d’intelligenza sono davvero efficaci per allenare la memoria e mantenere attivo il cervello. Se ti eserciti quotidianamente, diventerai anche tu un mostro nella risoluzione di questi enigmi che ormai da tempo stanno spopolando in tutto il mondo.

Poi, i test, come quello che ti presentiamo oggi, sono strumenti utilissimi – secondo anche gli studiosi del cervello e in particolare i neurologi – per mantenere alta la concentrazione e migliorare la memoria e l’attenzione ai dettagli.

Pronto a metterti alla prova con questo rompicapo che sta facendo impazzire il web? Allora attivati immediatamente e facci sapere se rientri in quella piccola percentuale (il 2%), che è riuscita a risolvere la sfida.

Che cosa devi fare? Concentrati attentamente sull’immagine che ti abbiamo postato: che cosa vedi? Ovviamente ci sono tre donne che si nascondono dietro un camerino. Non puoi vedere il loro corpo per intero e quindi scoprire chi ha il pancione, è impossibile, ma puoi notare invece le gambe.

C’è un piccolo dettaglio in una delle tre foto che rivela la soluzione: quale delle tre fanciulle è incinta? Secondo te, è la numero uno? Cioè la donna con le scarpe alte e di colore blu? O la numero 2, cioè la donna con le ballerine viola e senza tacco? Oppure la numero 3? Cioè la fanciulla con un paio di scarpe da ginnastica?

Sei riuscito a trovare la soluzione? Se la risposta è sì, allora sei davvero non soltanto super intelligente ma anche furbissimo. Significa che hai davvero una alta concentrazione e attenzione ai dettagli ma soprattutto una testa che ragiona perfettamente e che non agisce d’impulso.

Se invece non hai individuato o non hai la più pallida idea di chi sia la donna in dolce attesa, ti aiutiamo noi a risolvere questo quiz. Ti sveliamo immediatamente la risposta: chi attende la cicogna è la donna che si trova nell’immagine 3.

Perché proprio lei? La risposta è semplicissima: è l’unica che ha i lacci sciolti perché a causa del pancione ingombrante non riesce ad allacciare le scarpe. C’avevi pensato? Se avevi scartato l’immagine numero 3 a priori, non preoccuparti.

Questo test non era sicuramente facile da eseguire. Allenati però tutti i giorni mettendo alla prova la tua intelligenza: così facendo, la tua attenzione migliorerà sicuramente. Non abbatterti, nel giro di poco tempo diventerai un piccolo genio pure tu: basta solo tanta costanza e voglia di mettersi in gioco.