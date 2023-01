Solo chi ha una mente fuori dal comune riesce a notare la differenza tra le 2 foto

By

Osserva attentamente le due foto messe in evidenza: riesci a notare le differenze? Ti assicuriamo che ci sono alcuni dettagli che non possono sfuggire alla tua attenzione. Solo chi ha una mente forte riesce a risolvere il mistero.

Il test che ti presentiamo oggi è davvero una sfida fuori dal comune per la tua mente. Individua le differenze tra le due foto. Le casistiche ci dicono che solo in pochi riescono a superare questo quiz.

Test visivi: metti alla prova la tua mente

I test visivi noti anche con l’espressione di quiz logici o di giochi di illusione ottica, sono degli strumenti definiti straordinari dai neurologi e dagli studiosi della mente, per una ragione precisa: essi consentono di mantenere in allenamento il cervello e di acuire non soltanto la concentrazione e attenzione ma pure le funzioni visive.

Questo anno è iniziato proprio all’insegna di giochi di questo genere. Sulla bacheca dei tuoi social, Facebook o Twitter, sicuramente circolano da un po’ di tempo test realizzati da alcuni bravissimi illustratori che con le loro capacità vogliono mettere alla prova il cervello di tanti.

Prendi per esempio in considerazione il test che ti presentiamo oggi. Può sembrarti a prima vista molto semplice eppure c’è l’inganno. Le due immagini presentano delle differenze sostanziali ma non tutti riescono a notare cosa c’è di diverso nella seconda foto rispetto alla prima.

Soltanto chi ha un occhio attento e un’attenzione straordinaria ai dettagli riesce a risolvere il quiz. Tu sei tra questi cervelloni?

Puzzle visivi: perché è importante farli

Per mantenere in allenamento il tuo cervello, non devi soltanto sfidarlo con i test di illusione ottica che da un po’ di tempo stanno spopolando sui social network e in rete ma anche con i quiz o puzzle visivi.

L’immagine che ti abbiamo mostrato poco sopra, è un esempio tipico di questa seconda categoria. Osserva attentamente l’immagine e trova le differenze. Anche se a primo acchito il tuo cervello potrebbe non fare caso ai particolari, ti assicuriamo che nella seconda immagine ci sono degli elementi distintivi rispetto alla prima: quali sono?

Concentrati in maniera particolare sulla bambina e vedrai che anche tu riuscirai a risolvere, con un po’ di attenzione, questo test. Le statistiche ci dicono che questo puzzle visivo è abbastanza complicato, soltanto in pochi riescono a portare a termine la sfida. Se anche tu rientri tra i super geni, significa che hai proprio l’occhio di aquila.

Test della bambina: la soluzione delle foto

Hai guardato attentamente l’immagine? Hai trovato le differenze tra le due foto? Se la risposta è sì, allora meriti davvero un forte applauso. Se sei stato in grado di risolvere questo puzzle visivo, significa che hai una mente forte, concentrata e già super allenata.

L’attenzione ai dettagli non è una dote che appartiene a tutti. Se hai individuato le differenze, allora vuol dire che hai proprio un occhio di aquila. Questa espressione viene utilizzata per riferirsi a persone le cui funzioni visive sono particolarmente dispiegate.

Se invece non noti differenze tra la prima e la seconda immagine, non preoccuparti. Questa volta ti aiutiamo noi a risolvere la sfida. Continua a leggere per capire quali sono gli elementi distintivi che rendono le due immagini diverse tra di loro. Iniziamo subito.

Ti diciamo immediatamente che nella seconda immagine, ci sono tre differenze che sono piuttosto evidenti e che la rendono diversa rispetto alla prima immagine. Per prima cosa, osserva attentamente la confezione di latte.

Nella prima immagine, sul lato manca la striscia di colore bianco che è presente invece sul cartone di latte nella seconda immagine. E i capelli della bimba, li hai notati?

Come puoi ben vedere dalla fotografia che ti abbiamo postato poco più in basso con i cerchi rossi per farti notare le differenze, ciò che cambia è il colore dell’elastico da una parte della capigliatura e il verso della codina nel secondo lato della testa.

Nell’immagine in basso puoi vedere meglio le differenze tra la prima e la seconda foto. Non preoccuparti se hai fallito questo quiz. Allenati e vedrai che col tempo diventerai anche tu super bravo come tanti.