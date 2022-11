Hai 10 secondi secondi per trovare il gatto: quasi nessuno ci riesce

Poche persone riescono a trovare il gatto in questa foto in soli 10 secondi. Ecco la soluzione per scovarlo.

Spesso, navigando in rete, quando abbiamo del tempo libero e non sappiamo come ingannare il tempo, ci imbattiamo in alcune foto che ci richiedono un po’ di sforzo e ci aiutano a mantenere vivo il nostro cervello.

Questi, il più delle volte, vengono pubblicati su Facebook, in alcune pagine che si divertono a postare dei rompicapo agli utenti del social e molte volte, solo poche persone riescono a trovare la soluzione.

Rompicapo: in pochi riescono a trovare il gatto presente nella fotografia

Tra quelli più gettonati ci sono degli indovinelli, che tendono a giocare con le parole e con la punteggiatura oppure con omonimie o luoghi comuni e per questo l’utente si confonde e non indovina la soluzione.

Spesso, quando invece qualcuno riesce a trovare la soluzione, dovrebbe ripostare l’indovinello affinché anche i suoi amici di Facebook riescano a risolverlo, sforzandosi un po’.

Tutte queste attività sono interessanti in quanto non solo ci fanno passare del tempo ma anche perché sviluppano la loro mente e non a caso alcuni di questi vengono utilizzati come test cognitivi.

Spesso, in alcuni concorsi o anche in dei colloqui di lavoro, si ha a che fare con domande di logica e tentare di risolverli può risultare molto difficile e quindi è utile che ogni tanto cercassimo sul web alcuni di questi.

La soluzione

Uno che sta andando per la maggiore in questi giorni, riguarda la presenza di un gatto in una foto in cui ci sono delle piante gialle vicino ad una strada, e in questa foto c’è un felino che è difficile da notare.

Questo perché il colore dell’animale tende a mimetizzarsi con l’ambiente circostante e il gioco prevede di notarlo in 10 secondi, a colpo d’occhio, senza stare a fermarsi a lungo sulla foto.

Ma soltanto in pochi ci riescono e trovare il gatto in questa foto è davvero complicato per alcuni, dato che davvero sembra non essere presente sulla strada e ci vuole una vista d’aquila.

Noi vi sveliamo la soluzione, come si può notare nella foto c’è una grande distesa con alcune piantagioni dai colori autunnali e una stradina rurale e sembra non esserci nessuna presenza del felino.

Guardando attentamente, sulla destra, vicino al muretto, possiamo notare che spuntano due orecchie e il gatto mostra tutta la sua silhouette e sembra stia guardando qualcosa sulla sua destra, ossia a sinistra del nostro schermo.

Una volta che si è resi conto della presenza del gatto, tutte le volte che vedremo la foto, tenderemo ad accorgercene e questo accade grazie ad un effetto ottico che inizialmente non ci fa notare le cose e poi una volta che ne siamo al corrente lo notiamo.

Oltre questo, in rete ci sono tantissimi altri giochi e rompicapo da poter risolvere e per poter sviluppare la propria mente e diventare una mente arguta, sorprendendo i nostri amici e magari alcune prove a cui ci può capitare di sottoporci.