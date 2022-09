“Ha perso una marea di chili”, ricordate Sergio Sylvestre di Amici? Irriconoscibile | FOTO

E’ impossibile non ricordare la simpatia e il talento di Sergio Sylvestre, vincitore di Amici 15 alla finalissima in competizione con la bella e brava Elodie. I due sono rimasti buoni amici: lo testimonia il fatto che Sergio ha aiutato Elodie a sfuggire ai ‘cacciatori di vip’ quando lei ha partecipato a Celebrity Hunted con Miss Keta.

Nel corso degli anni, Elodie è cambiata: non è più la ragazza dai capelli rosa timida e riservata. Sergio non è semplicemente cambiato: si è letteralmente trasformato. Tutti noi ricordiamo molto bene Sergio Sylvestre di Amici, il suo viso, la sua voce potentissima, ma a vederlo ora non lo riconoscereste affatto. E’ cambiato tantissimo.

Guardate com’è cambiato e scoprite le ultime novità di questo talento emerso dal programma di Maria De Filippi.

Sergio Sylvestre di Amici ha perso tanti chili, irriconoscibile!

Per molto tempo il vincitore di Amici 15 sembrava sparito dal teleschermo ma nessuno è riuscito a dimenticarlo. Il cantante americano giunto in Puglia per poi partecipare al programma di Maria De Filippi ha sorpreso tutti con la potenza della sua voce. Con il brano “Big Boy” ha conquistato tutti ottenendo il consenso unanime del pubblico di Canale 5. Arrivò al serale, fu scelto nella squadra blu raccogliendo tantissimi voti non soltanto dai giudici ma dagli ospiti di Maria. L’ambita coppa del talent show che è riuscito a portarsi a casa ha sigillato il suo successo.

Successivamente, nel 2017, ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Con te” piazzandosi sesto in classifica (un ottimo traguardo per la sua prima partecipazione al festival). Poi, si è concesso una pausa per affrontare un periodo critico, carico di stress a seguito della morte di suo padre. Si è allontanato dal mondo dello spettacolo ma il pubblico continua a seguirlo e sostenerlo nel suo profilo Instagram.

Perché Sergio Sylvestre ha perso una marea di chili?

Sergio è cambiato tantissimo negli ultimi tempi. Il Big Boy pare abbia perso ben 35 chili, è dimagrito molto anche a causa dello stress ma soprattutto per la dieta ferrea che ha seguito insieme ad una regolare attività fisica. E’ in piena forma ed il traguardo raggiunto non è stato voluto da Sergio Sylvestre per una mera questione estetica.

Loredana Berté ad Amici 15 aveva notato il talento di Sergio ma anche il fatto che, dopo 2 esibizioni, appariva visibilmente stanco e provato, sicuramente per i suoi chili di troppo. Come avrebbe potuto sostenere 2 ore di concerto in quelle condizioni? Sergio, a quel punto, ha deciso di perdere peso per non avere più il fiato corto e non rinunciare al suo sogno di cantante.