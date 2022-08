“Ha incassato un milione di euro”, scandalo senza precedenti in casa reale: ha truffato tutti

La casa reale inglese sarebbe stata coinvolta in un altro scandalo che ha destabilizzato proprio tutti. Vediamo cosa è successo.

Uno dei membri della casa reale inglese avrebbe intascato indebitamente un milione di sterline. Si tratterebbe di denaro sporco proveniente dalle tasche dei fratelli di un terrorista.

Scandalo in casa reale

Al centro di questo scandalo che ha colpito la casa reale inglese ci sarebbe uno dei membri della casa reale non proprio amato. Si tratta di Carlo d’Inghilterra. Egli, infatti, è il primo in linea di successione al trono del paese. Una successione che sembrerebbe non toccargli mai data la longevità di sua mamma, la Regina Elisabetta e i suoi numerosi problemi di salute.

Del resto, gli anni passano anche per lui e, fonti vicine alla casa reale, hanno testimoniato che stia iniziando a soffrire di demenza senile.

Anche se la Regina non vuole saperne di abdicare, non è raro che deleghi alcuni dei suoi compiti importanti al figlio il quale, certamente, non si sottrae, anzi. Purtroppo, però, proprio in queste sedi importanti, Carlo non riesce a smettere di creare scandali per via dei suoi comportamenti anticonformisti.

Perché Carlo è finito sotto accusa

Il Principe di Galles si è trovato al centro di un fatto molto grave: avrebbe ricevuto un’ingente somma di denaro dai fratelli di Osama Bin Laden, il capo di Al Quaeda. Quest’ultimo fu ucciso dai Navy Seals americani nel corso di un’operazione militare.

I due: Bakr bin Laden (76 anni) e suo fratello Shafig sarebbero i fratellastri del terrorista che ha tenuto sotto smacco gli States dopo l’undici settembre.

La cifra non è irrisoria ma ammonterebbe a 1 milione di sterline. Questi soldi, però, sarebbero andati ad ingrossare le tasche della sua fondazione benefica. La transazione sarebbe avvenuta il 20 ottobre del 2013. A svelarlo è stato il settimanale Oggi. In quell’occasione, accolse i due nella sua dimora di Clarence House. Osama Bin Laden era morto da due anni.

Le conseguenze per il Principe del Galles saranno nulle però ha portato a casa l’ennesima figuraccia che poteva benissimo evitare. Anche perché, in questo momento storico, la casa reale non sta godendo un momento d’oro di popolarità, soprattutto nei Paesi del Commonwealth.

Anche se era stato consigliato di non accettare la somma di denaro, da parte del suo staff, Carlo ha voluto comunque fare di testa sua. Un danno d’immagine non indifferente anche perché le tensioni tra Usa ed Afganistan non si sono mai sopite.