“Ha chiesto il divorzio”, scoop da Monaco: cosa sta accadendo a casa Grimaldi

Ecco cosa sta succedendo nella famiglia dei nobili di Monaco. Uno dei pilastri della famiglia starebbe chiedendo il divorzio al marito.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sugli ultimi sviluppi della famiglia di Monaco. In particolare, un evento potrebbe sconvolgere definitivamente gli equilibri di tutti.

Le chiacchiere sulla famiglia Grimaldi

La famiglia di Monaco è spesso al centro dell’attenzione dei media. Dai tempi di Grace Kelly e Ranieri III non si parla d’altro che della loro vita privata, che interessa moltissimo ai sudditi e non solo.

Oggi vi parliamo di una notizia incredibile che coinvolge proprio uno dei membri della famiglia reale, imparentato con Ranieri III e con Grace Kelly. Stiamo parlando della figlia Carolina Grimaldi, sorella di Alberto II e di Stéphanie.

La donna è sempre stata molto apprezzata dai sudditi per il suo carattere mite. Purtroppo, però, ha vissuto una vita sentimentale molto difficile, che non le ha regalato grandi gioie.

Si è sposata per la prima volta nel 1978 con il banchiere francese Junot. Nel 1992 il matrimonio tra i due è stato annullato. Prima, nel 1983, la donna ha sposato l’italiano Stefano Casiraghi.

Il loro amore è stato sfortunatamente interrotto da un tragico incidente che ha colpito Stefano e che lo ha ucciso. Nel 1999, allora, Carolina si è risposata con il nobile Ernesto Augusto di Hannover, dal quale si è separata nel 2009.

La principessa di Monaco vuole il divorzio

C’è una notizia incredibile, che riguarda proprio Carolina ed Ernesto, che sta circolando da qualche tempo, sconvolgendo tutti. A riportarla ci ha pensato la rivista Point De Vue, che ha parlato dei nuovi sviluppi della vita di Carolina.

La reale ha preso una decisione che a quanto pare è irremovibile. La donna vuole portare avanti una pratica di divorzio con il principe Ernesto Augusto di Hannover. Non tutti ne sono a conoscenza, ma il nobile di Hannover, appunto, non è altro che un parente della famiglia reale d’Inghilterra, in particolare della Regina Elisabetta II.

L’uomo ha sposato la nobile di Monaco, con la quale ha portato avanti un matrimonio, che purtroppo, a quanto pare, non si starebbe concludendo nel migliore dei modi.

Ora Carolina si è decisa a chiedere il divorzio all’uomo, che com’è noto l’ha tradita più volte. Ora Carolina non solo ha intenzione di chiedergli la separazione ma addirittura di togliergli qualsiasi tipo di supporto nel corso di una causa in tribunale, che concerne l’esproprio della proprietà di Marianburg.

Carolina, infatti, la vuole tutta per sé e non accetta di doverla condividere con il quasi ex marito. Per questo, si è decisa, assieme al figlio, di mettere in vendita la proprietà alla cifra simbolica di 1 euro.

La struttura era stata acquistata dall’Hannover e regalata al figlio nel 2001. Peccato che fosse davvero in condizioni pessime e che per ristrutturarla ci volessero almeno 30 milioni di franchi.

Naturalmente il principe Ernesto non l’ha presa bene e non voleva collaborare con Carolina. Così la nobile ha deciso di iniziare questa causa che coinvolge non soltanto il divorzio ma anche le loro proprietà.

Tra l’altro il principe starebbe passando altri guai con la giustizia, perché avrebbe picchiato un poliziotto.