Covid, non solo sintomi conosciuti: ecco quelli più rari a cui prestare attenzione

Il Covid continua a sorprendere sempre tutti e non sempre in senso positivo. Tra mutazioni che continuano a susseguirsi, nuove varianti che compaiono all’improvviso e a un tratto iniziano anche a viaggiare su binari paralleli, comprendere il vero andamento del virus è quasi impossibile. A questo si aggiunge un’altra scoperta: i sintomi “convenzionali”, ovvero quelli che tutti conosciamo, potrebbero non essere gli unici esistenti, perché accanto a loro ve ne sono altri molto rari.

Ad oggi la maggior parte delle persone pensa che gli unici sintomi del Covid siano mal di gola, raffreddore, tosse, perdita del gusto e dell’olfatto, mal di testa, sintomi gastrointestinali. In realtà non è così: il virus può manifestarsi in tantissimi modi, anche molto diversi tra loro. Esiste infatti una lista di sintomi molto rari, ma da non trascurare assolutamente.

Non solo mal di gola, raffreddore, tosse, perdita del gusto e dell’olfatto: il Covid può presentarsi in tanti modi e potrebbe non essere sempre facilissimo riconoscerlo. Ormai abbiamo capito che questo virus è insidioso, mutevole, che cambia spesso forma, ma non sapevamo che potesse modificare anche il modo in cui si manifesta.

Accanto infatti alla lunga lista di sintomi già conosciuti, ve ne sono alcuni molto rari, ma comunque esistenti. Attenzione però: ad oggi non è chiaro né con quale frequenza questi si possono verificare né se sono sintomi reali, oppure derivano da altre patologie che il Covid non fa altro che far emergere.

Tutti i sintomi rari conosciuti ad oggi

L’assunto di base è questo: più impariamo a conoscere il Covid, più capiremo qualcosa sulla sua sintomatologia, anche quella comprendente strane manifestazioni. Come ha affermato Mark Mulligan, infettivologo della New York University Langone Health, infatti, finché questo non avverrà non sapremo quali sono “le cause alla base di questi rari sintomi” e quindi “fino ad allora si tratta in gran parte di congetture”.

Ecco perché ad oggi al centro dell’attenzione sono anche le condizioni postume dei pazienti, che però attualmente non sembrano totalmente incoraggianti. Un recente studio condotto da un team di ricercatori scozzesi, pubblicato su Nature, ha affermato che entro 18 mesi dall’infezione quasi le metà dei pazienti non si è completamente ripresa. A questo si aggiunge un’altrettanto recente ricerca, pubblicata su Jama Network Open, ha invece evidenziato che più della metà degli infetti – il 59,7% – dopo 24 mesi potrebbe avere ancora almeno un sintomo. Questo ci serve – e dobbiamo tenerlo sempre a mente – perché è da qui che dobbiamo partire per capire a cosa prestare attenzione.

Stando alle parole di Peter Chin-Hong, infettivologo dell’University of California San Francisco: “Statisticamente parlando, ci dobbiamo aspettare di trovare persone con conseguenze sempre più strane. (…) I medici di tutto il mondo hanno già visto uno stuolo di casi bizzarri, problemi che possono essere molto preoccupanti per i pazienti anche se in prospettiva non lo sono. Questo perché la maggior parte passano da soli, senza bisogno di alcuna cura specifica”.