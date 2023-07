Ha appena partorito, ma nota subito uno strano dettaglio: iniziano a piangere tutti

La notizia di un accadimento svoltosi durante il parto sta emozionando tutto il web. Ecco quali sono state le dinamiche della vicenda.

Vi sveliamo tutto su quanto successo durante il travaglio di una donna americana, che non si sarebbe mai aspettata che accadesse l’inverificabile. La notizia sta facendo il giro del web e sta commovendo migliaia di utenti della rete.

Un evento memorabile durante il travaglio

Da qualche giorno sta circolando sul web la notizia di una coppia di fidanzati, che ha voluto concepire un figlio per la volontà di dare vita a una bellissima e grande famiglia. Si chiamano Chad e Lauren e sono due americani molto innamorati, che hanno vissuto un’esperienza davvero surreale.

I due, infatti, stavano vivendo un momento davvero magico durante i 9 mesi in cui Lauren era incinta. Entrambi non vedevano l’ora di poter vedere il loro bambino. Dopo aver scoperto che si trattasse di una bambina, hanno pensato immediatamente al nome di Everly. La coppia attendeva da molto tempo la piccola Everly, che sarebbe nata dopo pochi mesi.

Arrivato il giorno del parto, Lauren venne stata ricoverata in ospedale e naturalmente Chad non poteva mancare all’appello. Accanto a lui, i tanti familiari che da sempre erano stati legati a Lauren e che lo sarebbero stati alla piccola Everly.

Quel giorno, sembrava stesse andato tutto secondo i piani: la piccola Everly era nata ed era stata accolta tra la felicità e la commozione da mamma Lauren e da papà Chad. Dopo qualche minuto, però, la piccola era scomparsa. La mamma non si sarebbe mai aspettata che accadesse ciò e temette per la sua sicurezza.

Proposta di matrimonio durante il parto

Dopo qualche minuto, la piccola Everly era tornata tra le braccia della madre, rincuorandola. Dopo qualche istante, però, Lauren notò che qualcosa non quadrava. La piccola, infatti, indossava un body bellissimo che Lauren però non aveva mai visto prima.

Lauren e Chad erano andati spesso insieme nei vari negozi d’abbigliamento per bambini per acquistare il corredo per la nascitura. Lauren era sicura di non aver mai visto il body che indossava sua figlia e che riusciva a visualizzare soltanto di sfuggita, vista la sua stanchezza.

Dopo qualche secondo di attesa, però, Lauren riuscì forse a capire cosa stesse davvero succedendo: guardò attentamente la parte frontale del body e notò una scritta che mai si sarebbe aspettata di leggere:

“Mamma, vuoi sposare papà?

Lauren non credeva ai suoi occhi, era folle di gioia. Mai avrebbe pensato che Chad le chiedesse di sposarlo proprio quel giorno. Naturalmente, Lauren gli disse di sì e i due convolarono a nozze poco tempo dopo. Ora Lauren, Chad e Everly costituiscono una bellissima famiglia.

La notizia sta facendo il giro del web e sono in tanti ora a chiedersi quando la coppia vorrà mettere al mondo un fratellino o una sorellina per la piccola primogenita. Per il momento, la coppia si sta godendo questi mesi d’amore assieme alla piccola, in attesa di organizzare il matrimonio.