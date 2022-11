Guardiola-City, c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2024

Secondo “The Athletic” Pep Guardiola ed il Manchester City hanno trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2024 con opzione per il 2025, l’ex Barcellona è pronto a legarsi ai citizens dunque per l’ottavo ed il nono anno consecutivo con l’obiettivo di portare finalmente a Manchester la Champions League.



Arrivato a Manchester nell’estate del 2016 Pep Guardiola è pronto a rinnovare con i citizens per altri due anni, lo spagnolo in sette stagioni ha sfiorato la Champions League perdendo in finale contro il Chelsea ed ha vinto ben 4 Premier League.

L’ex allenatore del Barcellona è uno degli uomini simbolo della rinascita del Manchester City ed è pronto a giocarsi Champions League e campionato anche in questa stagione.

De Bruyne e compagni infatti si sono qualificati per gli ottavi di finale e sono attualmente al secondo posto in classifica alle spalle dell’Arsenal.

Guardiola ha sempre detto di trovarsi benissimo a Manchester e di essere in totale sintonia con la proprietà, il rinnovo sembra l’ovvia conseguenza di un matrimonio destinato a durare ancora per diversi anni.

Manchester City are closing in on Pep Guardiola new contract. New deal will be valid until 2025 — already offered months ato, now set to be completed as called by @TheAthleticFC. 🚨🔵 #MCFC

Guardiola will be involved in transfer strategies, contract decisions and more. pic.twitter.com/e5yphd4fe8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2022