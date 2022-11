Camino, vietato accenderlo in queste regioni: arrivano 5000 euro di multa a casa

Avete il camino? Se abitate in queste regioni è vietato accenderlo. Chi non segue la normativa dovrà pagare ben 5.000 euro di multa.

Avere il camino in casa è sempre stato un ottimo alleato per il calore invernale, oltre a dare quel tocco elegante in più che mette l’accento per la casa e la sua bellezza. Purtroppo, con le nuove normative si deve fare un piccolo cambio di rotta e il camino potrebbe non essere più quel caro amico da accedere per diffondere il calore durante i mesi più freddi. Le nuove normative parlano chiaro e sembra proprio che alcuni dovranno tenerlo solo come complemento d’arredo, completamente spento.

Divieto stufe e camini a legna in queste regioni

Ci sono persone che non vedono l’ora di poter accendere il camino in inverno, creare atmosfera e accoccolarsi sul divano con un plaid a leggere un buon libro. Come accennato, le nuove normative cambiano forma e ci sono delle regole che devono essere rispettate.

Questo significa che in alcune Regioni non si potrà accendere il camino e che questo dovrà essere solo un bellissimo complemento d’arredo. I divieti sono tanti e le sanzioni molto alte, per questo motivo è bene fare attenzione a quali siano le regioni in cui è stato imposto il divieto assoluto di accensione.

Secondo le normative, le regioni che al momento devono osservare il divieto sono Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Per ogni regione ci sono delle regole completamente differenti ma da rispettare:

Nella Regione Lombardia l’articolo 27 comma 4 prevede delle multe salate per gli impianti di riscaldamento con biomassa che non sono a norma di legge. La città di Brescia è interessata da una restrizione delle stufe a pellet che sono al di sotto dei 10Kw di potenza sino al 15 ottobre 2024; Nella Regione Veneto non è possibile usare i generatori che sono di classe inferiore alle 4 stelle oltre che impianti di riscaldamento sotto le 3 stelle; L’Emilia Romagna si basa sul Piano Aria Integrato Regionale con una serie di regole da rispettare per evitare ogni tipo di riscaldamento inquinante, dai camini alle stufe che hanno impianti segnalati sino a due stelle; In Piemonte non si possono installare i generatori di calore a biomassa in legno, per potenza minore ai 35Kw.

Se non si seguono le normative e si decide di scaldarsi con camini e stufe a pellet che non sono a norma, le sanzioni partono da 500 euro per arrivare sino a 500 euro.

Tipologie di camini da usare

Legna e pellet sono due materiali naturali, ecologici e comunque convenienti per questo moltissime persone hanno deciso di optare per questa forma di riscaldamento. Al bando sono gli apparecchi per bruciare il materiale che potrebbero non essere a norma, producendo fumi che inquinano e danneggiano l’ambiente.

Le stufe da usare – anche per non prendersi una multa da 5.000 euro – sono quelle che partono da 4 stelle in poi. Unico modo per il rispetto completo dell’ambiente, considerando che il 40% delle particelle nocive è costituito dal riscaldamento domestico.