Morto un bambino di 5 anni, vittima di un grave incidente stradale in zona Casal Palocco a Roma: anche la sorella di 3 anni è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La madre, 29 anni, è ricoverata al Sant’Eugenio.

Secondo quanto si apprende, i giovani che stavano viaggiando sul suv scontratosi con la smart, stavano riprendendo la scena per una challenge. L’auto si è schiantata contro una citycar con all’interno una donna – in gravissime condizioni – e due bambini, i figli della guidatrice. Morto il bimbo di 5 anni, ma anche la sorellina di 3 sarebbe in condizioni molti gravi ma non in pericolo di vita. Pare che i ragazzi alla guida del Suv stessero riprendendo la corsa dell’auto per la realizzazione di un video. Sulla Lamborghini infatti sarebbe stato presente lo Youtuber fondatore del canale “TheBorderline”.

Roma, incidente in zona Casal Palocco: morto un bambino di 5 anni

Un gravissimo incidente sulle strade di Roma, nel pomeriggio di oggi. A scontrarsi due auto, un Suv Lamborghini blu e una Smart bianca forFour. All’interno del suv viaggiavano cinque ragazzi, mentre sull’utilitaria una donna e i suoi due figli, di 5 e 3 anni. Il bimbo di 5 anni è morto a causa delle ferite causate dall’impatto, mentre la madre e la piccola di 3 anni sono ricoverate in grave condizioni in ospedale. Al momento sia la donna, di 29 anni, che la figlia, sarebbero fuori pericolo di vita e riceverete al Sant’Eugenio.

Secondo quanto si apprende, pare che giovani in viaggio sul Suv stessero filmando la corsa dell’amico 20enne alla guida per una challenge da postare poi verosimilmente sui social network. L’impatto tra le due auto è avvenuto a grande velocità in zona Casal Palocco, tra via Macchia Saponara e via Aristonico di Alessandria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 della giornata di oggi, 14 giugno. Subito sono arrivati sul posto i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere, le auto erano distrutte dopo l’impatto. Prima è stata tentata la rianimazione visto che il bimbo era andato in arresto cardiaco, poi è stato immediatamente traferito dai sanitari del 118, arrivati sul posto, e trasferito al Grassi di Ostia. Al suo arrivo in ospedale il bambino era già in condizioni disperate, e poco dopo il ricovero il cuore ha smesso di battere. Il padre si è recato in ospedale nella serata di oggi per effettuare il riconoscimento del figlio.

Il rilevi sul posto sono stati effettuati dalla scientifica mentre starà alla polizia locale di Roma Capitale indagare sulle dinamiche dell’incidente. Il traffico nella zona è stato chiuso al transito, mentre i due mezzi coinvolti sono stati sequestrati dalla polizia. Il conduce adesso sarà sottoposto al test della droga e dell’alcol, come da prassi, mentre gli agenti dovranno costatare a che velocità andassero le due vetture, oltre che le condizioni della strada. Condizioni rese probabilmente instabili dalle forti piogge abbattutesi sulla Capitale nelle ultime ore. L’impatto è stato improvviso oltre che devastante, non sembrano esserci infatti segni di frenata sull’asfalto.

La challenge da postare su Youtube

E i dettagli che emergono dalle investigazioni degli inquirenti hanno destato un certo stupore. Pare infatti che tre dei cinque ragazzi presenti nel suv, facessero parte di un famosissimo canale YouTube, chiamato TheBorderline. Il canale vanta 600mila iscritti sul social, e rappresenta uno degli account più famosi nel panorama italiano.

Un canale che si ispira, come tipologia di contenuti, a quello americano di MrBeast, il quale si è arricchito grazie alla creazioni di video estremi. “Creo una casa galleggiante”, o “10 appuntamenti in 24 ore”, e ancora “Quanto puoi resistere nel ghiaccio”. Sono questi i titoli degli ultimi video postati dagli YouTuber. Oggi il gruppo, formato da Matteo Di Pietro, Alessio Ciaffa e Leonardo Golinelli, si sarebbe messo alla guida del suv per le strade di Roma per un’altra sfida: “I giovani si erano lanciati in una sfida di resistenza: quante più ore possibile a bordo di un suv” ha fatto sapere la Procura di Roma, come riportato da La Repubblica nella serata di oggi.

I giovani pare avessero preso a noleggio un’auto proprio nella zona di Casal Palocco, e alcuni residenti avrebbero riferito agli agenti di averli visti girare in auto per il quartiere già nella giornata di ieri.