500 euro sul conto subito dall’INPS con questa domanda: chi potrebbe presentarla

Ecco come ricevere 500 euro sul conto dall’INPS. Quali sono i requisiti e qual è la procedura per ottenerli il più presto possibile.

In questo periodo, in Italia, sono sempre di più i cittadini che vivono in condizioni di disagio economico e che per sfortuna non riescono ad arrivare alla fine del mese. L’INPS erogherà presto un aiuto per tutti questi cittadini. Vi sveliamo tutto su come ricevere ben 500 euro sul conto. Li otterrete dall’INPS soltanto se siete in possesso di questi requisiti.

Arrivano 500 euro sul conto dall’INPS

L’INPS, con l’aggiornamento del 12 di maggio del 2023, ha chiarito quali sono i requisiti e i procedimenti pensati per i cittadini italiani al fine di ottenere l’Assegno sociale.

Come riporta il Quotidiano di Sicilia in un articolo dello scorso 9 di giugno, l’importo che ciascun richiedente potrà ottenere dovrebbe essere pari a 503,27 euro per 13 mensilità.

L’obiettivo dell’INPS è quello di sostenere tutte quelle persone che stanno vivendo in una difficile situazione economica. L’Assegno sociale è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti in Italia e quindi iscritti all’Anagrafe del comune di residenza.

Potranno beneficiarne anche i cittadini extracomunitari che sono familiari di cittadini comunitari e poi ancora i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che vivono da tempo in Italia. Infine è destinato anche ai rifugiati politici e a coloro che vivono sotto protezione sussidiaria.

L’Assegno sociale dovrebbe essere erogato dall’INPS già a partire dal mese successivo rispetto a quando viene inoltrata la richiesta dal cittadino. Ma quali sono i requisiti per beneficiarne e soprattutto qual è la procedura per ottenerlo? Ecco che vi sveliamo di seguito ogni dettaglio.

Quali sono i requisiti e come ottenerli

In base a quanto riportato dall’INPS nella stessa nota, i cittadini che vogliono beneficiare dell’Assegno sociale devono avere almeno 67 anni, devono aver risieduto in Italia in modo continuo per almeno 10 anni e devono trovarsi in una situazione di difficoltà economica.

Molto importante sarà il controllo sul reddito del soggetto, che si cumulerà con quello del coniuge nel caso in cui sia presente.

Per presentare la richiesta per l’ottenimento dell’Assegno sociale, il cittadino deve collegarsi al portale online pensato apposta. Nel caso in cui per qualche ragione non si potesse seguire la procedura in questione, si potrebbe chiamare il numero 803 164, che è gratuito da rete fissa, oppure lo 06 164 164 da rete mobile.

Inoltre, esistono sparsi sul territorio italiano anche i CAF, i patronati e gli altri intermediari che possono aiutare i cittadini a inoltrare la richiesta. L’Assegno sociale dell’INPS è temporaneo e permette ai cittadini in difficoltà di percepire 500 euro circa in un periodo limitato di tempo, per aiutarli ad andare avanti in un periodo in cui non riescono a condurre lo stile di vita che seguivano prima.

Sono tantissimi i cittadini italiani molto soddisfatti di ricevere 500 euro sul conto dall’INPS. Per maggiori informazioni e per tutte le delucidazioni sul vostro caso specifico, vi consigliamo di mettervi in contatto con il vostro CAF di zona, che siamo sicuri che vi chiarirà ogni dubbio.