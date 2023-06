Google presenta 5 nuovi funzioni per gestire le password in Chrome

By

Google introduce 5 nuove funzionalità per permettere agli utenti di gestire le password in Chrome. Ecco le novità in merito.

La sicurezza online degli utenti è costantemente minacciata, pertanto è fondamentale agire con cautela e prestare particolare attenzione alle password utilizzate per accedere alle diverse piattaforme. Uno dei principali consigli – per garantire maggiore sicurezza . consiste nel non utilizzare sempre la stessa password, ma -. dato il gran numero di piattaforme sulle quali ci autentichiamo regolarmente – è importante affidarsi ad un gestore di password affidabile. Google Password Manager rappresenta una soluzione ideale, poiché non solo si occupa di generare password uniche e sicure in modo istantaneo, ma si integra perfettamente con il proprio account Google su Chrome, sia su PC che su dispositivi Android o iOS. Inoltre, il servizio è in grado di compilare automaticamente i campi di inserimento delle credenziali (purché queste siano state precedentemente salvate). Recentemente, il team di sviluppo di Google ha apportato importanti miglioramenti al gestore password, per garantire ulteriori livelli di sicurezza e funzionalità. Gestire le password in sicurezza: una priorità

Negli ultimi anni, la gestione delle password si è notevolmente complicata. Con l’aumento di siti web, servizi di streaming e social network disponibili su Internet, gli utenti di tutto il mondo hanno cominciato a registrarsi su un’ampia varietà di portali, inclusi quelli per lo svago, il lavoro o altre attività.

Per ogni iscrizione, vengono richiesti un nome utente e una password e, possibilmente, un dispositivo, ad esempio uno smartphone, per l’autenticazione a due fattori.

Di conseguenza, per comodità, gli utenti memorizzano le proprie credenziali direttamente sui browser come Google Chrome e Microsoft Edge. Infine, con un semplice tocco sullo smartphone o un click del mouse, i dati di accesso sono copiati e incollati nei campi pertinenti.

Ogni anno, miliardi di password vengono compromesse a causa di falle di sicurezza nelle piattaforme o nei dispositivi utilizzati, costringendo l’utente a modificare le proprie credenziali per ragioni di sicurezza.

Tuttavia, questo processo non è sempre automatico e può essere molto fastidioso dover creare password forti e univoche.

Per fortuna, ci sono dei gestori di password come Google Password Manager che possono aiutare a semplificare questo compito. Proprio a giugno 2023, Google Password Manager ha ricevuto cinque nuove funzionalità per migliorare ulteriormente la sua sicurezza.

5 nuove funzionalità per il gestore di password di Google

Big G ha annunciato una nuova funzionalità per il proprio browser, che riguarda la creazione di una homepage dedicata al Google Password Manager.

Questa feature permetterà agli utenti di Google Chrome di accedere facilmente a tutte le credenziali salvate attraverso una sezione ad hoc.

Per accedervi, gli utenti dovranno cliccare sulla voce Gestione password – presente nel menu delle impostazioni di Chrome – o sulla voce Gestisci password quando il browser richiede l’autocompilazione degli spazi con le password salvate.

In aggiunta, sarà possibile creare un collegamento sul desktop per accedere rapidamente al Password Manager di Google.