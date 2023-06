Una tragedia avvenuta all’interno di un oratorio, dove 8 persone sono rimaste ferite, fra cui 2 bambini. Un grande ramo di un albero è caduto al suolo a Luino, in provincia di Varese.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17.30 di ieri pomeriggio. Le persone rimaste ferite sono state immediatamente soccorse. Vediamo, nello specifico, cosa è successo.

Luino, albero cade in oratorio

Poteva scapparci il morto ma, per fortuna, non è accaduto. Ma l’incidente è stato, comunque, grave. Un ramo di un albero è caduto all’interno del giardino di un oratorio, causando ben 8 feriti, sei adulti e due bambini. Una donna è colei che ha subito il trauma maggiore: è stata colpita alla schiena e, per questo motivo, è stata trasportata, in codice rosso e in elisoccorso, all’ospedale “San Gerardo” di Monza.

Anche uno dei due più piccoli rimasti feriti, una bimba di 7 anni, è stata colpita dal ramo caduto. Ha riportato un trauma cranico ed anche al volto. Per questo motivo, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo.

Le altre 6 persone rimaste ferite sono stabili ed in condizioni meno gravi e sono ricoverate, ma in codice giallo, negli ospedali di Varese, di Luino e di Cittiglio. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale medico del 118, insieme anche alle forze dell’ordine. Alcuni operatori hanno provveduto a rimuovere e a tagliare il ramo dell’albero caduto, per liberare tre degli 8 feriti che erano rimasti incastrati sotto il perso della pianta.

Due persone gravemente ferite

Alcuni altri operatori, invece, già presenti nell’oratorio hanno aiutato anche i medici nel soccorrere i restanti feriti, per permettere loro di esser trasportati in ospedale.

A commentare per primo quanto accaduto, è stato proprio il primo cittadino di Luino: “Dalle prime informazioni sembra che senza nessun segnale premonitore un albero di alto fusto davanti alla chiesa di San Pietro si è spezzato travolgendo alcune persone che stavano sotto, fra cui anche dei bambini” – ha scritto – “È successo mentre i giovani stavano uscendo dall’oratorio. Almeno due sono le persone ricoverate in codice rosso”.

Attenzione particolare, ora, è rivolta alle condizioni di salute della donna e della bimba di 7 anni che risultano esser le ferite più gravi, tanto da esser trasportate in ospedale, ieri, in codice rosso.

Gli altri 6 feriti, trasportati in codice giallo, hanno ferite nelle varie parti del corpo, specie agli arti, e, per questo sono stati anche loro ricoverati, ma in codice giallo. Ora resta solo da capire come mai quel ramo dell’albero si sia spezzato e nessuno si sia mai accorto del pericolo imminente che stava per avvenire.