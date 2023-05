Google attuerà la cancellazione degli account inattivi dopo due anni di inutilizzo. Ecco tutte le novità del colosso tecnologico.

Sei uno di quelli che ha creato un account Gmail o utilizzato altri servizi di Google ma non li usa da anni? Allora questa notizia potrebbe interessarti. Google ha annunciato una nuova policy riguardante gli account inattivi: saranno cancellati dopo due anni dalla loro creazione. Scopriamo insieme cosa significa e come evitare la perdita dei propri dati personali.

Google cancellerà gli account inattivi dopo due anni

La decisione di Google di cancellare gli account inattivi dopo due anni dalla loro creazione ha causato un po’ di scompiglio tra gli utenti.

In molti si chiedono la ragione che è alla base di tale posizione. Semplice: per motivi legati alla sicurezza e alla tutela dei dati personali degli utenti. Gli account inattivi possono rappresentare un rischio per la privacy se vengono lasciati senza controllo per troppo tempo.

I server utilizzati da Google hanno bisogno di essere costantemente ripuliti da account che non sono più attivi, al fine ottimizzare le prestazioni del sistema. È importante notare che questa nuova policy riguarda solo gli account gratuiti come Gmail, Drive e altri servizi offerti da Google.

Google avvisa sempre il proprietario dell’account prima della cancellazione tramite email o notifica sul dispositivo mobile collegato all’account.

In questo modo, è possibile evitare la perdita totale dei propri dati personali importanti come foto, documenti o informazioni salvate nella posta elettronica.

Se hai un account inutilizzato e vuoi mantenere l’accesso ai tuoi dati personali conservati su Google Drive oppure tenere aperta la possibilità futura d’utilizzare i servizi Gmail o YouTube, ti consigliamo semplicemente accedere al tuo profilo ogni tanto. Questo basterà a dimostrare che sei ancora attivo ed eviterai così la chiusura del tuo profilo.

La nuova policy di Google per gli account inattivi

Google ha recentemente annunciato una nuova politica riguardante gli account inattivi. Se un utente non accede al proprio account per due anni consecutivi, Google procederà alla cancellazione di quell’account.

Questa decisione è stata presa per motivi di sicurezza e privacy. Con la cancellazione degli account inattivi, Google ridurrà il rischio di accesso non autorizzato o violazioni della privacy attraverso l’utilizzo dei dati dell’account.

Tuttavia, prima della cancellazione definitiva dell’account inattivo, Google invierà una serie di avvisi via email al proprietario dell’account.

Questi messaggi informeranno l’utente che il suo account è stato segnalato come inattivo e lo inviteranno a effettuare il login entro un dato periodo di tempo per evitarne la cancellazione.

Se dopo questi avvisi l’utente non si connette all’account entro il periodo indicato, l’account sarà considerato ufficialmente “inattivo” e, quindi, eliminato dalla piattaforma.

Cosa accade se l’account Gmail viene eliminato dopo due anni di inattività

Se un account Gmail rimane inattivo per due anni, Google potrebbe considerarlo come abbandonato e, quindi, procedere alla sua eliminazione.

Non appena l’account viene eliminato, tutti i dati associati ad esso sono cancellati definitivamente. Questo significa che non sarà più possibile recuperare né la posta elettronica, né i contatti o qualsiasi altro dato memorizzato sull’account.

Se l’indirizzo email associato all’account è utilizzato per altri servizi online (come social network o siti di shopping), la chiusura dell’account Gmail può causare problemi di accesso a tali servizi. Ad esempio, il reset della password richiederà uno specifico indirizzo email al quale saranno inviate le istruzioni per accedere nuovamente all’account.

Tuttavia, non è necessariamente una cattiva notizia: nel caso in cui si desideraste creare un nuovo account Gmail con lo stesso nome utente del precedente account cancellato dopo due anni d’inattività, sarebbe possibile farlo – senza alcuna difficoltà – poiché il nome utente diventa immediatamente disponibile dopo l’eliminazione.

Per evitare la chiusura del tuo account Gmail, assicurati di accedere regolarmente alla tua casella di posta oppure attiva il trasferimento delle mail su un altro indirizzo email valido. In questo modo, avrai la sicurezza che il tuo account resterà sempre attivo ed eviterai spiacevoli inconvenienti.