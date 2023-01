By

Ieri notte si sono svolte le premiazioni per i Golden Globes 2023 a Los Angeles: premiato alla carriera Eddie Murphy, che nel suo discorso ha citato anche la moglie di Will Smith. Perché? Ecco cosa ha detto.

La notte tra martedì 10 gennaio e mercoledì 11 gennaio, ora italiana, si è tenuta la cerimonia tanto attesa dei Golden Globes 2023, che ha visto assegnati i numerosi premi, tra sorprese e conferme.

Tra questi, Eddie Murphy ha vinto il premio Cecil B. DeMille Award, come premio alla carriera, e ha tenuto un discorso molto sentito, in cui ha nominato anche la moglie di Will Smith. Scopriamo perché.

Eddie Murphy e il discorso ai Golden Globes 2023

In questa giornata, i cinefili e gli appassionati di serie tv non parlano d’altro: ieri sera i premi Golden Globes sono stati assegnati.

La cerimonia come sempre si è tenuta a Los Angeles, con la consueta sfilata di star di Hollywood, che hanno presenziato in attesa di scoprire chi doveva ricevere le ambite statuette.

Tra questi c’era anche l’attore e comico Eddie Murphy, una leggenda di Hollywood, che ha ricevuto il Golden Globe alla carriera, intitolato al primo vincitore della storia Ceclìil B. DeMille.

L’attore ha tenuto un discorso per ringraziare la commissione per questo importante premio, parlando soprattutto agli attori emergenti, dando consigli su come poter raggiungere il successo:

Sappiate che esiste un progetto da seguire per raggiungere il successo, la prosperità, la tranquillità, la longevità. Io l’ho seguito per tutta la mia carriera è molto semplice.

Eddie Murphy ha continuato, finendo il discorso con una battuta che ha riportato alla memoria la cerimonia degli Oscar 2022, in cui Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock in diretta:

Fate queste cose: pagate le tasse, fatevi gli affari vostri e tenete il nome della moglie di Will Smith fuori dalla vostra f****a bocca

La battuta ha gelato il pubblico in sala, soprattutto perché quell’episodio specifico ha fatto tanto parlare in questo anno trascorso, creando anche numerosi problemi alla star Will Smith.

La polemica era dietro l’angolo e Eddie Murphy ha sfiorato la caduta in una bufera mediatica, ma in calcio d’angolo è riuscito a giustificare le sue parole.

Le precisazioni di Eddie Murphy

Ovviamente, vista la forte perplessità suscitata al Dolby Theatre da Eddie Murphy, l’attore ci ha tenuto dopo la cerimonia a precisare alcuni dettagli.

La star vincitrice del Golden Globe alla carriera ha, infatti, detto di non aver mai parlato dopo l’accaduto né con Will Smith, né tanto meno con Chris Rock, quindi di non essere di parte la sua era solo una battuta.

Afferma, inoltre di voler bene a entrambi, cercando così di sedare la polemica che subito stava per nascere e che, in realtà, sui social si è già scatenata.

Insomma, non c’è cerimonia di Hollywood che non sorprende con qualche colpo di scena, soprattutto negli ultimi anni. Cosa succederà alla premiazione per gli Academy Awards 2023?

Questa di ieri è stata solo un preambolo, che anticipa ciò che potrebbe accadere, speriamo però stavolta senza eccessivi scandali.