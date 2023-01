Doppio Bonus da 500€ in arrivo, può richiederlo solo chi è nato in questi anni

In arrivo un doppio Bonus di 500 euro: ecco chi potrà richiederlo. I fortunati saranno proprio loro.

Una novità in arrivo per molti di voi: un bonus, anzi un doppio bonus. Per effettuare la richiesta del doppio bonus è fondamentale non perdere tempo, in quanto in tal senso c’è una richiesta moto elevata. Allo stesso tempo è importante informarsi bene sui requisiti generali che bisogna possedere.

Bonus: la novità in arrivo

Quando si parla di bonus sicuramente si parla di aiuti non indifferenti che possono appunto fare la differenza per chi li riceve. Se si parla poi di doppio bonus la situazione non può che migliorare ulteriormente.

A tal proposito si parlerà infatto di un doppio bonus da 500 euro: il Bonus Cultura che era stato dedicato ai ragazzi di 18 anni, attualmente è stato sostituito dalla Legge di Bilancio. Con che cosa? Successivamente si scoprirà tutto quello che riguarda questa novità e chi ne potrà beneficiare.

Sapere che esiste laq possibilità di ricevere un doppio bonus è sicuramente una delle notizie più belle con cui si può iniziare il nuovo anno.

Doppio bonus, caratteristiche e funzionamento

Come è stato accennato poc’anzi, uno specifico Bonus, il Bonus Cultura era previsto per i ragazzi di 18 anni, ma delle modifiche sono state fatte a tal proposito e infatti come detto è stato rimpiazzato da altro o meglio da altri due bonus.

Esattamente tale bonus è stato rimpiazzato con un paio di agevolazioni che dispongono di un valore corrispondente a 500 euro. A riguardo è fondamentale sapere più informazioni possibili, in modo tale da poter così comprendere bene chi può usufruire del doppio bonus.

Parliamo della Carta Cultura Giovani e della Carta del Merito.

Prima di tutto bisogna sottolineare che la Carta Cultura Giovani, come pure la Carta del merito, rappresentano quella tipologia di misure che sono state stabilite dalla manovra fiscale dell’anno 2023.

Tornando indietro al mese scorso, ossia a fine dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023 che in tanti stavano aspettando.

Basandosi sulle dichiarazioni espresse da parte dei componenti del Governo, questa corrisponde a una manovra decisamente improntata sul coraggio. Ciò in quanto il suo intento è precisamente quello di riuscire a risollevare l’Italia, liberandola dalla morsa di disagi dal punto di vista economico che tormentano tanti italiani.

Così da poter supportare con azioni concrete e valide tutti i cittadini italiani che in questo momento versano in condizioni economiche di notevole difficoltà. Tutto questo causato dalla considerevole e preoccupante crisi che oggigiorno ha colpito enormemente la nostra nazione.

Certamente non poteva essere altrimenti, per via prima di tutto del costo della vita che è andato letteralmente a triplicarsi, in un lasso di tempo comprendente un numero esiguo di mesi.

In più l’inflazione salita in maniera esponenziale ha contribuito anch’essa a mettere praticamente in ginocchio molti nuclei familiari italiani.

Ecco che in questi scenari si inseriscono bene i vari aiuti messi a disposizione di chi ne hapiù bisogno e i cambiamenti che avvengono in tal senso.

Uno dei mutamenti in arrivo è proprio quello correlato alle due agevolazioni da 500 euro. Per quanto concerne questa prossima novità, è essenziale capire bene chi può fare la richiesta per ottenerli.

I giovani protagonisti dei Bonus da 500 euro: come richiederli

Il primo Bonus che è stato previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023, dunque, è la Carta Cultura Giovani.

Una forma molto vantaggiosa che può essere richiesta come prima cosa da chi risulta essere residente in Italia, compiendo i 18 anni di età nell’anno 2022.

In caso di persone straniere, dovranno avere il permesso di soggiorno. L’Isee, inoltre, in tutto questo deve equivalere a una cifra minore dei 35 mila euro.

Questa misura risulta essere cumulabile con un altro tipo di Bonus, corrispondente alla Carta del merito. Quest’ultima può essere richiesta da tutti coloro che hanno raggiunto nel 2022 e prima dei 19 anni, il diploma negli istituti scolastici di secondo grado.

Un altro requisito fondamentale per poter fare richiesta di questo secondo bonus, è quello di aver ricevuto per il conseguimento del diploma, con una votazione pari a 100 centesimi.

Insomma si parla di due carte a favore dei giovani e già questo fa capire quanto sia importante investire proprio su di loro e sui loro bisogni che non devono essere certamente sottovalutati, ma incoraggiati semmai.

Come utilizzare il bonus e come inoltrare la richiesta

Come utilizzare questo bonus? A questo punto vi starete chiedendo anche questo.

I soldi delle agevolazioni potranno essere utilizzati per scopi specifici, come per esempio l’acquisto di libri, biglietti per eventi culturali vari e per corsi di danza e teatrali.

Ma anche per abbonamenti quotidiani e periodici e ingressi a musei oltre che per parchi naturali e gallerie. Tutto quello che può essere utile alla crescita dei nostri giovani e della loro cultura e conoscenza.

Per inviare la richiesta per i due bonus dedicati ai più giovani, però, c’è ancora da attendere. Difatti entro 60 giorni dalla data della disposizione, bisognerà provvedere a redigere il decreto in questione. Così da poter fissare tutti i modi di assegnazione, i limiti di spesa e i criteri idonei correlati alla distribuzione di queste carte.

Una cosa è certa: saranno in tanti tra i giovanissimi a farne richiesta, per ottenere questo duplice beneficio e questo sicuramente farà gola a tanti. Insomma un doppio bonus niente male che sarà e rappresenterà davvero un valido aiuto per chi ne ha bisogno.

Dunque le due agevolazioni di cui si è parlato sono proprio queste : la carta Cultura Giovani e la Carta del Merito e tutto grazie alla legge di Bilancio che ha provveduto a sostituire il il Bonus cultura 18enni con questi due bonus.

Una manovra che non sembra avere eguali al momento e poi se si parla di giovani, la questione non può che avere una certa importanza, dal momento che sono proprio loro il nostro futuro e sicuramente dargli una bella spinta può solo far del bene a loro e al loro entusiasmo. Ma soprattutto alla loro crescita.