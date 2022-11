Globe Soccer Awards, è Osimhen il miglior giovane dell’anno

E’ Victor Osimhen il miglior giovane del 2022, l’attaccante del Napoli è stato votato dalla giuria del Globe Soccer Awards riuscendo a superare la concorrenza di talenti straordinari come Gavi e Pedri.



Un pò a sorpresa ma con assoluto merito il bomber di Spalletti ha avuto la meglio su Federico Valverde (Real Madrid) e Gavi (Barcellona) ed è stato eletto miglior giovane del 2022.

Il prestigioso riconoscimento certifica i grandi passi avanti fatti dal numero 9 in questo inizio di stagione, nonostante l’infortunio subito infatti il nigeriano è l’attuale capocannoniere del nostro campionato con 9 gol fatti in 15 partite.

Il titolo in passato era stato vinto da Joao Felix e James Rodriguez, un altro fattore che dimostra il grande lavoro fatto dal Napoli di Spalletti.

Dopo il pallone d’oro arriva un altro grande riconoscimento per Benzema che è stato eletto come miglior giocatore dell’anno.

🏆 Continua il momento magico di #Osimhen: il bomber del #Napoli ha vinto il #GlobeSoccer2022 come miglior giovane. Ecco la sua reazione… Inarrestabile! 💪😎 pic.twitter.com/5aqWFKsr63 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 17, 2022

Osimhen è il miglior giovane dell’anno

Premio tanto inaspettato quanto meritato per Victor Osimhen, il calciatore del Napoli è stato eletto miglior giovane del 2022 certificando questo riconoscimento con un inizio di stagione clamoroso che lo ha visto protagonista sia in Serie A che in Champions League.

Il trofeo come detto è del tutto inaspettato non tanto per i numeri di Osimhen (che sono straordinari) quanto per la bravura degli altri due finalisti ovvero Gavi e Federico Valverde.

Il talento del Barcellona infatti è stato recentemente premiato sia con il Golden Boy che con il trofeo Kopa, ricevuto nella serata del pallone d’oro.

Tanti i giovani esclusi dal podio, su tutti va sottolineata l’assenza dal podio di Rafael Leao, il portoghese infatti è stato il trascinatore assoluto della cavalcata scudetto del Milan lo scorso anno.

Insieme al numero 17 non è presente neanche Eduardo Camavinga oltre a Jude Bellingham e Julian Alvarez, tutti giovani dall’indiscusso talento e dalle grandi prospettive.

Ennesimo riconoscimento invece per Karim Benzema che dopo il pallone d’oro porta a casa un altro grandissimo premio che gli dara ulteriore carica in vista del mondiale in Qatar.

Il Napoli con un Tweet apparso nei propri canali ufficiali ha celebrato la vittoria dell’attaccante nigeriano complimentandosi con lui per la straordinaria stagione fatta fino a questo momento.