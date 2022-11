Bonus doppio a dicembre per questi pensionati: 300 euro in più sul cedolino

By

Doppio bonus a dicembre per questa platea di pensionati: sono in arrivo trecento euro in più sul cedolino INPS.

Buone notizie in arrivo per alcuni pensionati italiani che potranno beneficiare di un bonus doppio pari a 300 euro. Si tratta di un regalo che il Governo italiano ha voluto fare ai pensionati che devono fare i conti con la stangata delle bollette luce e gas e con il caro prezzi dei generi alimentari. Ma quali saranno i pensionati che potranno beneficiare del bonus doppio? Solo una determinata platea di pensionati potrà incassare a dicembre un bonus doppio che si aggiunge alla tredicesima mensilità. Il bonus doppio sarà di trecento euro, esattamente pari a 305 euro.

Pensioni più ricche grazie alla rivalutazione

Tutti gli assegni previdenziali INPS potranno beneficiare della rivalutazione monetaria come previsto dalla normativa. A causa dell’inflazione galoppante dei continui aumenti della materia energetica, molti pensionati italiani potranno beneficiare della rivalutazione dell’assegno previdenziale INPS di due punti percentuali. Si tratta di una misura prevista dal Decreto Aiuti Bis che viene applicato a tutte le prestazioni previdenziali di importo inferiore ai 2700 euro.

La rivalutazione della somma pensionistica è una misura di natura transitoria che riguarda ed interessa solo gli assegni previdenziali INPS accreditati dal mese di ottobre al mese di dicembre 2022. Per il cedolino INPS di novembre è previsto il riconoscimento anticipato del conguaglio che riguarda la differenza tra l’inflazione stimata e quella effettiva pari quasi due punti percentuali. A quanto ammonta l’aumento? Le pensioni minime di importo pari a 500 venti euro potranno beneficiare dell’incremento pari a undici euro.

Bonus doppio a dicembre: chi potrà beneficiare di questo regalo?

Il Governo italiano consapevole delle difficoltà economiche dei pensionati italiani ha voluto aiutare una determinata platea di percettori della prestazione previdenziale. Stiamo parlando di pensionati che incassano la pensione minima pari a 500 ventiquattro euro, che non riescono ad arrivare alla fine del mese e non riescono a pagare le bollette luce e gas. Proprio per questi pensionati arriva a dicembre un doppio regalo.

Si tratta di due bonus, uno previsto dal Decreto Aiuti Ter e l’altro è legato alla tredicesima mensilità che viene accreditata i primissimi del mese di dicembre.

Doppio Bonus per questi pensionati a dicembre: un doppio regalo per questi beneficiari

I pensionati che incassano la pensione minima potranno beneficiare di un bonus doppio per il mese di dicembre. Stiamo parlando del bonus previsto dal Decreto Aiuto Ter emanato dal precedente Esecutivo di Mario Draghi. Stiamo parlando del bonus 150 euro erogato per fare fronte ai continui rincari delle bollette luce e gas, che verrà accreditato in ritardo sulla pensione del mese di dicembre. Questo bonus da 150 euro spetta a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 20.000 euro nel 2021.

L’altro bonus che verrà accreditato ai titolari della pensione minima è il bonus tredicesima pari a 154,94 euro. Il bonus sulla tredicesima mensilità viene accreditato automaticamente sul cedolino del mese di dicembre. Per beneficiare di questo bonus tredicesima è bene che non si superi l’importo pari a 6.700 euro.