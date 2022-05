Glicemia alta, questo piatto di pasta la riduce immediatamente: preparalo subito

By

Il diabete è una malattia che colpisce il metabolismo glucidico: è caratterizzato da glicemia alta, da un’elevata presenza di zucchero nel sangue in forma di glucosio. Quest’ultimo si trova in abbondanza nel sangue dopo i pasti in quanto viene prodotto dalla digestione dei carboidrati.

Dopo il pasto, le cellule beta del pancreas rilasciano insulina da sfruttare per produrre energia. In caso di diabete, tale meccanismo è alterato, l’utilizzo del glucosio subisce un malfunzionamento.

Esiste una particolare erba aromatica: rappresenta un efficace rimedio naturale che aiuta a regolare la glicemia nel sangue abbassando il livello di zuccheri nel sangue. Con questa erba aromatica puoi preparare un piatto di pasta deliziosa.

Glicemia alta: diabete di tipo uno e due

Esistono due diverse forme di diabete: di tipo uno e di tipo due.

Il diabete di tipo uno insorge in età giovanile: è una malattia autoimmune che provoca la distruzione delle cellule beta del pancreas e l’assenza di produzione di insulina.

Il diabete di tipo due insorge in età adulta: è causato da fattori genetici ed ambientali come, ad esempio, l’abitudine a mangiare troppo o la sedentarietà. In tal caso, avviene una resistenza dei tessuti all’insulina che porta ad una riduzione graduale di produzione di insulina da parte del pancreas.

Aumento della sete e di urina prodotta, ipovolemia e ipotensione, aumento dei trigliceridi circolanti sono alcuni sintomi del diabete.

Si può ridurre la glicemia alta tipica del diabete con una dieta adeguata, un corretto stile di vita, il controllo del peso corporeo e rimedi naturali come la salvia.

Glicemia alta: combatterla con la salvia

La pianta aromatica ideale per la prevenzione del diabete è la salvia (Salvia officinalis). Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae: viene usata in cucina come erba aromatica, nel trattamento di diversi disturbi e in fitoterapia.

Vanta diverse proprietà: effetti antiossidanti, antibatterici e antinfiammatori, sulla memoria, su disturbi associati alla menopausa ed al ciclo mestruale.

Di particolare importanza è la sua azione ipoglicemizzante: in base a studi in vitro e in vivo, la salvia inibisce la gluconeogenesi da parte delle cellule del fegato e riduce la resistenza all’insulina grazie alla stimolazione del recettore PPARγ.

I risultati di diversi studi in vivo sui topi (confermati da studi clinici sull’uomo) dimostrano il potere della salvia di abbassare i livelli di glucosio nel sangue. L’assunzione di foglie di salvia da parte di persone affette da diabete di tipo 2 risulta sicuro ed efficace nel ridurre la glicemia e l’infiammazione inibendo la lipogenesi.

La pasta con la salvia, oltre ad essere deliziosa, è un toccasana per chi soffre di diabete.