Gli ostacoli del capitalismo sostenibile

La mancanza di standard di capitalismo internazionali si scontra con le iniziative per costruire un tessuto imprenditoriale più responsabile.

L’imprenditore Elon Musk ha fatto irruzione su Twitter (una delle tante volte) la scorsa primavera quando S&P ha rimosso Tesla, il più grande produttore mondiale di auto elettriche, dal suo indice ESG 500, un elenco di aziende che soddisfano determinati standard ambientali, sociali e ambientali di buon governo. In questa classifica, che aggiunge un rendimento del 13% negli ultimi tre anni, la compagnia petrolifera statunitense Exxon è tra i 10 titoli più sostenibili del pianeta.

Il capitalismo e il confronto con le società di rating

“L’S&P 500 ESG è una truffa. È stato costruito da falsi guerrieri della giustizia sociale”, ha attaccato l’imprenditore. Aveva motivo di essere arrabbiato: le azioni di una società che escono da un indice possono perdere valore, perché molti fondi comuni di investimento indicizzati abbinano i loro portafogli ai benchmark che seguono. E ci sono molti indici con questo presunto approccio sostenibile che risponde all’acronimo in inglese di Environmental, Social and Governance.

MSCI, ad esempio, è il più grande fornitore mondiale di rating ESG, con oltre 1.500 per azioni e obbligazioni. Rispondono a una corrente motivata dalle preoccupazioni per i cambiamenti sociali e le crescenti complessità che devono affrontare le aziende, più visibili che mai in questa estate di siccità, incendi e prezzi elevati. Nel mondo ci sono 65.000 milioni di asset investiti in fondi legati a questi standard. Il suo approccio alla sostenibilità diventa ogni giorno più necessario, ma molto spesso viene messo in discussione. “ESG, tre lettere che non salveranno il pianeta”, titolava The Economist qualche settimana fa.

Per molte ragioni: chiudere un’azienda carboniera può essere fantastica per l’ambiente, ma fatale per i suoi dipendenti o per la popolazione in cui ha sede, e non è sempre facile conciliare questi interessi contrastanti. Inoltre, non tutte le aziende possono raggiungere la miriade di obiettivi che si presentano per rispondere alle crescenti sfide che l’umanità deve affrontare. Ciò lascia i consumatori e gli investitori confusi, perché spesso gli standard di misurazione non sono omogenei o sono facilmente manipolabili, il che dà origine al cosiddetto greenwashing.

Ogni tanto scoppia uno scandalo: a giugno il New York Times ha pubblicato un’indagine del regolatore statunitense (SEC) sui fondi ESG di Goldman Sachs. Mesi prima che un altro caso simile colpisse Asoka Woehrmann, direttore dell’attività di gestione patrimoniale di Deutsche Bank, ea maggio HSBC sospendesse Stuart Kirk, il suo direttore responsabile degli investimenti per aver messo in dubbio gli effetti del cambiamento climatico. Ha detto che il riscaldamento globale è infondato ed è roba da un gruppo di pazzi.Cambiamenti in Europa Ma c’è speranza.

I governi, soprattutto in Europa, stanno costruendo un organismo di regolamentazione più solido che eviti di prendere in giro risparmiatori e consumatori. Dal 2018 il continente promuove un importante pacchetto legislativo che, insieme al Green Deal europeo 2019, mira a indirizzare i flussi di capitali verso questa economia più sostenibile e introdurre impegni internazionali sul clima.

Anche se spesso sono strumenti scarsamente collegati. Ne sono un esempio lo standard europeo dei green bond, il regolamento SFDR o la direttiva CSRD — che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno appena concordato — che cercano una maggiore trasparenza nei rapporti delle grandi aziende sui temi della sostenibilità. Iniziative, sì, incentrate su aziende di una certa dimensione.

“L’attuale contesto dell’emergenza climatica richiede spazi in cui le aziende si pongano in un altro paradigma della loro responsabilità sociale”, riflette Ricard Espelt, ricercatore del gruppo Digital Commons dell’UOC, dall’altra parte del telefono.

Quella narrativa di cui parla Espelt sta trovando un’altra piccola via di fuga in una figura che, con notevole ritardo, è stata appena approvata in Spagna: le società di beneficenza e interesse comune (SBIC), incluse nel disegno di legge Crea e coltiva. Chiamate anche “aziende con uno scopo”, hanno il loro alter ego nelle società di beneficenza americane, le società commerciali di beneficenza e di interesse collettivo di Colombia, Uruguay, Ecuador o Perù; l’italiana società benefit o la francese sociétés à mission.

La sua regolamentazione varia da stato a stato e spesso è una spinta per quelle aziende che dimostrano di essere interessate a qualcosa di diverso dal denaro. Per Pablo Sánchez, direttore di B Lab Spain, organizzazione no-profit che ha promosso il riconoscimento parlamentare degli SBIC, la trasformazione che propongono va oltre il modello ESG, “che è un elemento tecnico della compliance gestionale che non sta trasformando il modello di business” .

I nuovi SBIC, invece, cercherebbero un’altra svolta a quell’impegno per avere un impatto positivo tra tutti coloro che fanno parte di un’azienda.Ad esempio, questo è ciò che Raúl Espada, fondatore de La Escalera de Fumío, una piccola agenzia pubblicitaria dove i dipendenti vengono informati ogni tre mesi sull’andamento economico dell’azienda, cercano da anni di fare, hanno contratti stabili e illimitati vacanze.

“Nella pubblicità le persone sono molto esaurite, con orari non rispettati e contratti precari che rendono le aziende come la nostra incapaci di competere ad armi pari nei concorsi”. È una microimpresa: non sta cercando di salvare il mondo, ma solo renderlo un po’ più vivibile.