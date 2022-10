“Gli orecchini sporchi di sangue”, terrificante retroscena a Buckingham: lei sotto accusa

By

Drammatico retroscena direttamente da Buckingham Palace: “lei portava gli orecchini sporchi di sangue”.

Buckingham Palace nell’occhio del ciclone. Viene a galla la verità sugli orecchini di lei “macchiati di sangue”. Il terribile retroscena fa inorridire il mondo.

Buckingham Palace, riflettori puntati sul palazzo delle tragedie

Negli anni abbiamo imparato a conoscere alla perfezione Buckingham Palace. La dimora ufficiale dei reali inglesi, che per tanto tempo è stata anche la casa della Regina Elisabetta, il più delle volte è stata teatro di eventi drammatici e disastrosi.

Anche se alcune delle notizie più brutte che hanno riguardato la Royal Family sono state annunciate proprio dal famoso palazzo reale, anche altre tanto belle sono venute fuori da lì, come annunci di matrimoni e gravidanze.

Oggi la dimora ufficiale della compianta sovrana inglese torna ad essere nuovamente al centro dell’attenzione. Il drammatico retroscena da Buckingham Palace ha lasciato tutti sconvolti.

Fatta chiarezza, finalmente e una volta per tutte, su una questione drammatica che per tempo ha tenuto tutti col fiato sospeso: lei ha portato gli orecchini macchiati del suo sangue, ecco perché. Svelati misteri e ombre su una amatissima e famosissima coppia della casa reale inglese.

“Orecchini macchiati di sangue”: lei finisce sotto accusa

Finisce sotto accusa una delle reali più amate ma anche chiacchierate della casa reale: Meghan Markle. La moglie del principe Harry ha fatto parlare di sé per un paio di orecchini che nascondono una storia che vi farà rabbrividire.

Questa notizia è spuntata fuori dopo la pubblicazione del libro Courtiers: the inside story of the Palace di Valentine Low che tira fuori tutti i segreti dei membri della Royal Family e gli scheletri nell’armadio custoditi finora dai reali della famiglia Windsor.

Correva l’anno 2018. Meghan Markle che era da pochissimo entrata a far parte dell’allora clan elisabettiano in qualità di moglie del principe Harry, parte con lui per un Royal tour che toccherà l’Oceania, la Nuova Zelanda, l’Australia e le Fiji. Proprio qui, su queste meravigliose isole, la ex attrice americana prese parte ad una festa organizzata dallo Stato.

Ad attirare l’attenzione durante la cerimonia, un paio di grandi orecchini di diamanti che furono ritenuti tra i più belli indossati dalla duchessa. Molti si chiesero di quale brand fossero. Partirono indagini di mercato fin quando gli appassionati di moda e stile regale riuscirono a scovare la casa produttrice, Butani.

Tuttavia, lo staff di Meghan aveva dichiarato che gli orecchini indossati dalla duchessa le erano stati prestati da un gioielliere. Si venne però a scoprire che in realtà era tutta una menzogna.

Perché lo staff di palazzo e l’entourage di Meghan avevano mentito? Dopo tempo svelata finalmente la verità. In realtà, gli orecchini preziosissimi della duchessa, indossati alle isole Fiji, erano un dono di nozze da parte un ricco principe ereditario dell’Arabia Saudita, tale Mohammed bin Salman.

Segreti e menzogne a corte

Vi sarete dunque chiedendo dov’è il problema. Il problema è che proprio poco prima che la Markle partisse per il suo tour ufficiale con il marito, in Australia e alle Fiji, tale principe saudita si macchiò di un omicidio: uccise un giornalista, Jamal Khashoggi, in Turchia.

Il 20 ottobre 2018, l’Arabia Saudita si assunse la responsabilità per il fatto commesso e il 23 ottobre, la moglie di Harry, al banchetto ufficiale di Stato alle Fiji, indossava questi orecchini per l’appunto macchiati (metaforicamente, si intende) con il sangue del giornalista ucciso dal principe ereditario.

Nel libro di Valentine Low si legge che Kensington Palace era al corrente di questo fatto ma che decise di non comunicare nulla ai duchi del Sussex per paura di rivolte contro di loro. Ma non è tutto.

Dopo essere rientrata nel Regno Unito a seguito del tour con Harry, Meghan ha indossato nuovamente lo stesso paio di orecchini durante il compleanno di Carlo. Solo allora lo staff reale decise di informare i duchi di quella storia drammatica che si nascondeva dietro gli orecchini e del clamore mediatico che era nato perché Meghan li aveva indossati.