Bonus automobilisti 7.500€, pioggia di soldi in arrivo: come richiederli

Avete sentito l’ultima novità? Sono previsti degli incentivi auto grazie al nuovo decreto che permette di poter beneficiare di uno sconto di ben 7500 euro.



Come la maggior parte di noi sa, in questo periodo stiamo vivendo una situazione di grande difficoltà, a causa dei vari rincari a cui stiamo assistendo.

Anche il settore delle automobili sta risentendo dell’emergenza che stiamo vivendo a livello mondiale. Già con il covid e il successivo lockdown si è assistito ad un vero blocco in tal senso. Noi tutti siamo rimasti chiusi in casa per diverso tempo. Ma cosa succede nello specifico, se si parla del settore automobilistico?

Il mercato delle auto: cosa stiamo vivendo?

Sicuramente siamo di fronte a una situazione di perdita, anche se sembra esserci stata una piccola ripresa.

Per capire di cosa stiamo parlando, basta far riferimento ai dati che riguardano i volumi di immatricolazioni auto del mese di settembre.

Questi dati mettono in rilievo, nonostante tutto, un recupero anche se non grande, se si parla di questo ambito. Parliamo di un aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese dell’anno prima.

Se quest’anno sono state immatricolate 110.976 vetture, l’anno prima il numero era leggermente inferiore, ovvero 105.318.

Insomma questi dati sono comunque confortanti, anche se bisogna dirlo, questo settore ha perso davvero tanto.

Bonus 7500 euro: come richiederlo?

In questo scenario ci viene in aiuto un nuovo Decreto che riguarda proprio l’acquisto di nuove auto a basso impatto ambientale.

Parliamo di un decreto che era già valido poiché emanato nel 2021, ad Aprile.

Ma sembra esserci una differenza, perché sono state avanzate delle modifiche che includono anche altre misure, come l’agevolazione che riguarda la creazione delle colonnine elettriche di ricarica.

Quanto detto ci fa capire che l’aiuto che offre il Bonus Auto è ancora maggiore: chi può accedervi? Chi presenta un ISEE che sia minore di 30.000 euro.

Inoltre va detto che il primo decreto non considerava le persone giuridiche, con il secondo invece queste sono incluse.

Dunque anche quelle società che noleggiano auto possono accedervi, a patto che tengano la vettura per almeno un anno. Ma non finisce mica qui.

Caratteristiche tecniche del Decreto

Nel nuovo decreto inoltre sono incluse le indicazioni riguardo le caratteristiche che l’auto deve avere affinchè possiamo acquistarla e beneficiare del Bonus.

Il Bonus in questione prevede 7500 euro con rottamazione per un’auto ante Euro 5 e 6000 euro senza rottamazione per acquistare auto nuove, categoria MI e che siano omologati in una classe Euro 6 e non al di sotto di questa.

Inoltre tali mezzi devono rientrare nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), se si parla di emissioni.

Il prezzo di listino del mezzo deve essere uguale o inferiore a 35000 euro, senza IVA.

Parliamo di queste auto: Fiat 500, Renault Zoe, Smart EQ Fortwo, Hyundai Kona e Dacia Spring.

Incentivi auto da richiedere

Facendo riferimento al decreto del 5 Agosto, possiamo fare riferimento ad un nuovo bonus.

Un bonus auto di ben 6000 euro con rottamazione se si parla di un’auto ante Euro 5, o di 3.000 euro senza rottamazione se si parla dell’acquisto di auto nuove, categoria M1 e una classe che Euro 6 e che non scenda al di sotto di questa.

Per quanto riguarda le emissioni sono le stesse e il prezzo listino deve essere uguale o inferiore a 45000 euro.

Parliamo di queste auto: Ford Kuga, Jeep Compass 4xe, Renault Captur, Mini Countryman e Mercedes Gla.

Bonus colonnine elettriche: caratteristiche

Come detto è previsto anche un altro bonus che riguarda l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche di potenza standard.

Si parla di un sconto dell’80% del costo dell’acquisto.

Lo sconto massimo che si può avere è di 1500 euro se si tratta di acquistare infrastrutture di ricarica domestica.

L’importo può salire in caso di colonnine di ricarica a livello condominiale: in tal caso infatti si può avere uno sconto di 8000 euro massimo.