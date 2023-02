Gli Articolo 31 faranno un album e un tour con gli 883?

Gli Articolo 31 potrebbero unirsi agli 883 e dare vita a un album e a un tour. Questo è ciò che ha dichiarato J-Ax in una recente intervista. Ma davvero sarà così?

Gli Articolo 31 e gli 882 sono state tra le band italiane più celebri degli anni ’90 e dei primi anni del 2000. Poi, a distanza di pochi anni, lo scioglimento di entrambe le band. Ma davvero si riuniranno a breve?

Gli Articolo 31 e gli 883 si uniranno mai?

Gli Articolo 31 faranno mai un album e dei concerti insieme agli 883? Forse sì. Il sogno di moltissimi fan potrebbe diventare realtà. Chi lo avrebbe mai detto che due band emblema degli anni ’90 e dei primi anni del 2000 si sarebbero fuse, quasi confuse, avrebbero unito la loro arte e sarebbero partite per un tour alla scoperta, chi lo sa, di nuove sonorità, magari un mix tra le loro caratteristiche.

Ma, prima di farci film e volare con la fantasia, merita qualche parola il ritorno degli Articolo 31, sia a Sanremo che nella vita. Lo hanno fatto a distanza di 17 anni dal loro scioglimento (era il 2006 quando si dissero addio, anche se poi questo si è rivelato un arrivederci). Cosa accadde all’epoca? Semplicemente i due componenti, J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Luca Perrini), vollero prendere all’epoca strade diverse. Sia chiaro: non ci fu alcuna lite, alcuna discussione, alcun disguido. La loro amicizia era fortissima, tanto da aver resistito quasi un ventennio e da essere rimasta intatta ancora oggi, nonostante il tempo, la distanza e la vita, che spesso separa le persone e basta.

Oggi le loro strade si sono riunite: lo hanno fatto sul palco più prestigioso di Italia, quello dell’Ariston. Non era la prima volta che i due si incontravano (artisticamente, si intende): già nel 2018 erano tornati insieme con dieci date evento al Fabrique di Milano, a cui seguì un tour estivo l’anno successivo, che aveva lo scopo di festeggiare i loro 25 anni di carriera.

Questa volta, però, lo hanno fatto raccontando “un bel viaggio”, in cui hanno raccontato quanta fatica ci è voluta per arrivare dove sono oggi, quanto è stato tortuoso il loro percorso e quanti ostacoli hanno dovuto superare per poter essere dove sono oggi.

Ebbene, la band non ha alcuna voglia di fermarsi, anzi. Questo, a quanto pare, è solo l’inizio: sono previste per maggio quattro date a Milano, al Madiolanum Forum, che daranno vita a un tour chiamato Il ritorno. Inizialmente la data doveva essere solo una, quella del 18 maggio, ma i fan sono stati talmente entusiasti da averla mandata sold out nel giro di tre ore. Questo accadeva a dicembre. Poi il raddoppio, con l’aggiunta della data il 19 maggio, a cui poi si sono sommate quella del 24 e quella del 25 maggio.

Ma non finisce qui, perché a breve, a quanto pare, verrà anche pubblicato il loro album, di cui però ancora non si sa praticamente nulla di nulla. Ad annunciarlo sono stati comunque i due protagonisti del duo, che hanno pubblicato una foto sui propri profili social in cui mostrano delle cartelle con il logo della Sony e questa didascalia: “È ufficiale: arriverà anche l’album. Fateci sentire un Urlo per gli articolo 31 nei commenti. Voi non siete pronti e a quanto pare neanche noi. Figuratevi @sonymusicitaly non sanno in che casino si sono cacciati. Se vi dovesse piacere sarà tutto merito nostro, altrimenti lamentatevi direttamente nei dm con @andrearosi00”.

Ma non finisce neanche qui, perché gli Articolo 31 di recente hanno raccontato anche un altro particolare sulla loro vita (sempre artistica, si intende): come abbiamo anticipato, potrebbe partire anche un tour con gli 883.

Ecco la verità

Chiunque sia nato tra gli anni ’80 e i primi anni ’90 non può non aver cantato, ballato, urlato sulle note degli Articolo 31 e degli 883. Erano gli anni di Tranki Funky (del primo gruppo), di Hanno ucciso l’uomo ragno (del secondo). Erano gli anni delle band, dei sodalizi artistici. Entrambi i gruppi spopolavano tra persone di tutte le età, si parlava continuamente di loro. Poi arrivarono i primi anni del 2000 ed entrambi si sciolsero (gli Articolo 31, come abbiamo anticipato, nel 2006, mentre gli 883 nel 2003 ufficialmente).

Oggi sono passati insomma 17 anni nel primo caso e venti nel secondo. Ma sì sa, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E infatti è proprio quello che è accaduto a entrambe le band. Anzi, addirittura queste potrebbero dare vita a quello che potremmo definire il feat più amato di sempre. Attenzione, però: per ora non ci sono certezze al riguardo.

La notizia è partita dallo stesso J-Ax che, ospite di Rtl 102.5 – che tra le altre cose manderà in onda in diretta in radiovisione e in streaming la data del tour Il ritorno del 19 maggio – ha chiaramente affermato: “Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883“. C’è da aggiungere poi che, per fornire un ulteriore tassello al puzzle, già tempo fa, stando ad alcune “voci di corridoio”, sembrava che fosse già all’orizzonte un tour di Max Pezzali con J-Ax con Vivo Concerti, quindi chissà che alla fine questa idea non solo diventi reale, ma che lo faccia ampliando il progetto alle loro formazioni iniziali.

Ma non finisce neanche qui, perché J-Ax ha poi anche rincarato la dose, dicendo che in realtà nei progetti suoi e del suo collega c’è anche quello di lavorare insieme a Paola e Chiara, con cui hanno condiviso tra l’altro di recente il palco dell’Ariston. Come ha dichiarato a Rtl 102.5, infatti: “Noi siamo le ‘Paola e Chiara’ del rap, prima o poi faremo un pezzo anche con loro”.

Adesso la domanda che sorge spontanea è: arriveranno davvero queste collaborazioni, oppure resteranno solo sogni? Staremo a vedere.