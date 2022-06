Celebrando il Giubileo della Regina inglese, il presidente francese ha particolarmente apprezzato l’impegno durante il secondo conflitto mondiale dei combattenti britannici “per la libertà di cui godiamo oggi”.

Il Giubileo di platino di Elisabetta II festeggiato anche da Macron

Un omaggio dalla Francia, per il giubileo di platino della regina. Questo giovedì, Emmanuel Macron ha elogiato la “dedizione” della regina Elisabetta II a favore dell'”amicizia incrollabile” tra Francia e Regno Unito, ed ha espresso la sua gratitudine a questo “così stretto alleato”.

“Voi siete il filo d’oro che lega i nostri due Paesi, a testimonianza dell’amicizia incrollabile tra le nostre nazioni”, ha scritto il presidente francese in un messaggio indirizzato al sovrano. “Sei stato una presenza costante e una fonte di saggezza per i leader dei nostri due paesi”.“Sei nostro amico, nostro stretto alleato, il nostro esempio di servizio agli altri.

Celebrarti oggi significa celebrare l’amicizia sincera e profonda che unisce i nostri due Paesi e la vostra dedizione a servirli”, ha aggiunto il Capo dello Stato. “Vostra Maestà, ho il privilegio di rivolgervi, a nome del popolo francese, le mie più sincere congratulazioni per il vostro giubileo di platino”.

“La tua devozione alla nostra alleanza e alla nostra amicizia è rimasta intatta nel corso dei decenni, anche grazie a te”.

4 giorni di festa in tutto il ‘Regno’

Da una prima visita di Stato in Francia alla fine della seconda guerra mondiale, “la vostra devozione alla nostra alleanza e alla nostra amicizia è rimasta e ha contribuito a costruire la fiducia che ha portato libertà e prosperità al nostro continente”, ha affermato.

Il Presidente della Repubblica francese ha elogiato in particolare l’impegno durante la seconda guerra mondiale dei combattenti britannici “per la libertà di cui godiamo oggi”.”Hai condiviso le nostre gioie e hai visto il profondo affetto e l’ammirazione che il popolo francese ha per te”, ha salutato, sottolineando che la Francia è “grata” alla regina per il suo “coraggio”.

Oggi il mondo avrà gli occhi fissi sul balcone di Buckingham Palace, Elisabetta II per lanciare i festeggiamenti dei suoi 70 anni al trono, una longevità senza precedenti. ed i festeggiamenti per il Giubileo della Regina si protrarranno per ben 4 giorni, visto che un evento così importante non si è mai regstrato in tutti i secoli in cui nel Regno Unito un sovrano è al governo.

Congratulazione alla Regina Elisabetta sono arrivate da tutte le parti del mondo. anche dagli angoli pià remoti del pianeta. Questo a testimoniare l’ammirazione e la simpatia di cui gode la sovrana.