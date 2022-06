Cilic-Ruud, eccola la seconda semi finale!

Si conclude il tabellone delle semifinali del Roland Garros 2022, Marin Cilic e Casper Ruud si sfideranno per un posto nella finale di Parigi, Zverev-Nadal dall’altra parte.

🇭🇷 History Maker 🇭🇷@cilic_marin becomes the first Croatian to reach all four Grand Slam semi-finals 👏#RolandGarros pic.twitter.com/MLeXZjqRgi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022

Il ritorno di Cilic

Pochi al di fuori di Cilic ci avrebbero scommesso, eppure il gigante croato è tornato ad esprime un grandissimo tennis anche in una superficie lenta, non totalmente adatta al suo stile di gioco.

Una maratona il quarto di finale con Rublev ma Marin Cilic fa pesare l’esperienza e chiude il tre-break finale con grande autorevolezza dimostrando anche un’ottima condizione fisica.

Finisce 5/7,6/3,6/4,3/6,7/6 per il numero 20 al mondo che torna a giocare una semifinale slam dopo un periodo molto complicato e condizionato da problemi fisici.

Non supera l’esame Rublev che dimostra il solito limite caratteriale uscendo troppe volte dalla partita e facendosi trascinare da un nervosismo che continua a limitare enormemente le sue partite.

Cilic gioca con personalità sfruttando un servizio impressionante (sono oltre 30 gli acescenta messi a segno nel match) ed un dritto potente e piatto che gli permette di aprirsi il campo e gestire il ritmo dello scambio.

In semifinale Cilic troverà Casper Ruud in un match che si preannuncia faticosissimo, con due giocatori che non si risparmiano mai e non sono nuova a grandi maratone tennistiche!

Ruud e un traguardo storico

Non era mai arrivato cosi lontano in un torneo dello Slam, Casper Ruud accede alla semifinale di un major contro ogni pronostico facendo vedere un tennis di altissimo livello in quattro set tirati contro l’ottimo Rune.

Il norvegese domina il primo set ma subisce il ritorno del 19enne danese, bravo ad alzare i giri del motore e a punire con il suo colpo migliore, quel rovescio longilinea che lo ha portato fino ai quarti di finale.

Ruud reagisce e dopo un terzo set vinto al tre-break chiude il discorso qualificazione con un 6/3 finale che lo manderà a giocare la semifinale contro Marin Cilic.

Nadal,Zverev,Cilic e Ruud: impossibile non vedere favorito il 13volte vincitore del torneo che però dovrà stare attento alla fisicità di Zverev che più volte lo ha messo in difficoltà in passato.