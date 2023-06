Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles per il Consiglio europeo: “12 miliardi buon punto di partenza per i migranti”

Si apre oggi a Bruxelles la due giorni del Consiglio europeo. Giorgia Meloni dopo aver visto la bozza delle conclusioni ha espresso soddisfazione, per lo stanziamento di 12 miliardi in più da parte della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “È un buon punto di partenza” ha dichiarato al suo arrivo ai giornalisti presenti, inoltre ha fatto presente come quanto contenuto nelle conclusioni del Consiglio in tema di migrazione, fino ad otto mesi fa fosse impensabile, ritenendo che l’Italia sia riuscita a far capire il suo punto di vista.

È arrivata a Bruxelles, Giorgia Meloni, in occasione del Consiglio Europeo che si terrà oggi e domani, e a cui prenderanno parte tutti i leader degli Stati membri. Raggiunta dalla stampa presente, la premier italiana si è detta soddisfatta per la decisione della presidente von der Leyen di stanziare 12 miliardi in più per il problema delle migrazioni. “È un buon punto di partenza” ha affermato Meloni, che ha anche sottolineato quanto un risultato simile, fino a 8 mesi fa, fosse improbabile. E sui social, la presidente del Consiglio dei ministri ha tirato anche una frecciata a chi pensava che il suo governo facesse solo “disastri”, mentre al contrario, stando alle sue parole, si starebbe affermando a livello internazionale, difendendo i diritti e bisogni dei suoi cittadini.

Giorgia Meloni a Bruxelles: “12 miliardi buona partenza”

“I dodici miliardi in più sono un buon punto di partenza. È importante capire che per risolvere questo problema abbiamo bisogno di soldi che non devono essere spesi solo a livello di sicurezza. Abbiamo bisogno di cooperazione. La discussione è aperta anche per il bilancio dei prossimi anni. Vedremo cosa diranno gli altri Paesi, ma quello dei fondi per la migrazione e la cooperazione con i Paesi terzi è un punto strategico” ha detto Meloni al suo arrivo a Bruxelles, parlando con i giornalisti presenti.

Un risultato, secondo la premier, che fino a otto mesi fa era impensabile: “Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, anche col contributo di altre nazioni, dall’annosa divisione tra Paesi di primo approdo e Paesi di movimenti secondari a un approccio unico”. ha dichiarato alla stampa.

A darle manforte, la presidente della CE Ursula von der Leyen, che arrivata a sua volta al Consiglio, ha ribadito l’intenzione di trovare una soluzione al più presto per i migranti, annunciando la presentazione di tre report: “Presenterò tre report sul rafforzamento delle frontiere esterne, così che ovunque nell’Ue abbiamo una gestione simile delle frontiere esterne; il secondo, sulla nostra lotta al traffico; e il terzo sui nostri investimenti nella stabilità economica dei Paesi d’origine perchè questa è la miglior strada per avere le connessioni tra le persone e per far sì che ci sia una migrazione legale”.

E sulla Bce, Meloni ha ribadito di essersi già espressa sulla questione dell’aumento dei tassi, e di essere in costante contatto con il ministro dell’Economia, “L’impegno del governo deve essere quotidiano” ha concluso.

Tra i temi che verranno trattati durante il Consiglio Europeo, anche la situazione dell’Ucraina, della Nato e della Russia. Zelensky interverrà in collegamento video, mentre ad aprire i lavori sarà Metsola, presidente dell’Eurocamera. Mentre Josep Borrell, alto rappresentante della Ue per la Politica estera, in merito al recente attacco della Wagner, ha dichiarato ai giornalisti che “È chiaro che Putin è indebolito e un Putin più debole è un pericolo più grande. Resta non chiaro che cosa sia successo, chi fosse dietro questo gruppo militare. Alcuni generali sono stati arrestati, penso che Putin si trovi in una modalità di pulizie, che sia più assertivo. L’unica risposta che possiamo dare è continuare a supportare l’Ucraina”.