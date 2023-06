Condizionatore, con questo trucco farai crollare subito la bolletta che ti arriva a casa

Condizionatore, temi che la bolletta estiva sarà alta come quella degli anni scorsi? Non preoccuparti, con questo trucco risparmierai davvero tanti soldi.

Se vuoi goderti il fresco accendendo il condizionatore senza pensare ai costi in bolletta, devi provare questo trucco. Solo così la fattura a fine mese non sarà più una preoccupazione.

Condizionatori, i costosi amici dell’estate

Con l’estate che diventa sempre più bollente e con le temperature sempre più alte, l’alleato principale in casa per combattere il caldo è sicuramente l’aria condizionata.

È sempre piacevole guardare fuori dalla finestra, costatare quanto caldo fa per strada e crogiolarsi sul divano al fresco e senza versare una goccia di sudore. Tuttavia il condizionatore, per quanti vantaggi possa presentare e questi sono evidenti, ha chiaramente anche degli svantaggi. Un esempio? Il consumo dei Kilowatt che si traduce in bollette alte a fine mese.

Come la lavatrice e la lavastoviglie, anche il condizionatore si può considerare un elettrodomestico particolarmente energivoro. Certamente, la tecnologia oggi ci consente di acquistare macchine più efficienti e di migliori classi energetiche in modo da ridimensionare anche i consumi.

A questo proposito, non dovresti mai comprare condizionatori che non siano di una classe energetica uguale o superiore a quella A, meglio ancora se A +++. Ovviamente, mettere in pratica solo questa soluzione non è sufficiente per tagliare i costi. Vuoi conoscere anche tu il trucco per risparmiare in bolletta senza rinunciare al fresco? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Condizionatore e bolletta: come risparmiare in bolletta

Se anche tu non puoi già più fare a meno del condizionatore ma hai paura che la prossima bolletta sarà altissima, devi allora provare questo trucco. Solo così potrai risparmiare senza rinunciare al fresco.

Quanto conosci davvero il telecomando del tuo condizionatore? Probabilmente pochissimo. Come tanti, ti limiterai ad utilizzare sempre i soliti tasti, quelli che regolano le ventole o alette oppure quelli che ti consentono di scegliere la temperatura.

E se ti dicessimo che c’è un tasto che ti consente di risparmiare tanti soldi, ci crederesti? Sono soprattutto le macchine di ultima generazione a prevedere questa impostazione: stiamo parlando della cosiddetta “modalità eco”.

Se attivi questa funzione il risparmio è garantito: il climatizzatore regolerà in automatico il suo andamento valutando la temperatura presente nell’ambiente in cui la macchina è accesa: così ti rinfreschi e tagli i costi in bolletta.

C’è anche un altro tasto che può tornarti utile sempre a questo scopo: stiamo parlando del pulsante turbo che attiva la modalità powerful: grazie a questa funzione, il condizionatore raffredderà la stanza più velocemente consentendoti di risparmiare però solo se ti ricordi poi di spegnerlo quando sarà arrivato alla temperatura desiderata.

Eri a conoscenza di tutti questi segreti del telecomando? Se la risposta a questa domanda è no, oggi hai degli strumenti in più a disposizione per poter godere del fresco generato dal climatizzatore senza preoccuparti troppo della bolletta.

Altri trucchi per un risparmio garantito

Ci sono però anche altri consigli che vogliamo darti per garantirti un ulteriore risparmio. Per evitare di avere una bolletta troppo alta dovresti per esempio acquistare condizionatori di classe energetica A o A+++. Sono proprio questi modelli che ti consentono di tagliare i costi di circa il 30 %.

Attenzione anche al luogo in cui posizioni il tuo climatizzatore: non metterlo mai dietro divani o tendaggi perché altrimenti il normale flusso dell’aria non riesce a circolare nella stanza finendo per rimanere bloccato all’interno di un determinato spazio.

Ancora, mai impostare le temperature troppo basse. Ci deve essere un giusto equilibrio tra quelle interne ed esterne che non devono mai superare uno scarto di 6 gradi: in questo modo evitiamo gli sbalzi termici che sono pericolosi per la salute e risparmiamo soldi.

A meno che fuori non faccia davvero eccessivamente caldo – e con eccessivamente caldo intendiamo 46 gradi – la temperatura del climatizzatore dovrebbe sempre oscillare tra i 25° e i 27°. In questo modo puoi risparmiare fino al 50% di energia.

Preoccupati poi di effettuare sempre una manutenzione certosina del condizionatore pulendo le bocchette da cui fuoriesce l’aria fredda. Stesso discorso vale per i filtri della macchina che ogni sei mesi dovrebbero essere smontati, lavati accuratamente e rimontati. Insomma, le soluzioni per utilizzare il condizionatore risparmiando in bolletta esistono, basta solo conoscere i giusti i trucchi.