Giorgia Meloni, che titolo di studio ha la nuova futura Premier italiana?

Lo scorso 25 settembre, in Italia, si sono tenute le elezioni politiche. Nonostante un’elevata quota di popolazione astenutasi dal voto, molti dei cittadini italiani si sono recati alle urne. Lo spoglio delle schede elettorali ha decretato come partito vincente “Fratelli d’Italia” il quale, come tutti saprete, ha come leader Giorgia Meloni. Ecco, a tal proposito, alcune curiosità sul percorso di studi della prima premier donna d’Italia.

Quello attuale, per la nostra nazione, è un periodo di forte difficoltà, ma anche di grande cambiamento. Le conseguenze della pandemia da Covid-19 e del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, infatti, stanno mettendo a dura prova il paese che, nonostante tutto, sta cercando di rialzarsi.

Le elezioni tenutesi lo scorso 25 settembre, senza dubbio, hanno rappresentato un grande stimolo per tutti noi. Il nostro popolo, in tale occasione, ha potuto esprimere la propria opinione, e tra tutti i partiti candidati, quello capitanato da Giorgia Meloni è stato il più votato dagli italiani.

A prescindere dall’orientamento politico di ognuno, la vittoria di “Fratelli d’Italia” rappresenta una vera e propria svolta in quanto, per la prima volta nella storia del Bel Paese, a governare sarà un partito capitanato da una donna. Ma cosa sappiamo davvero della leader del momento? Scopriamo insieme, dunque, qual è il titolo di studio da essa posseduto.

Il titolo di studio di Giorgia Meloni

Da alcuni mesi a questa parte non si fa altro che parlare di Giorgia Meloni: l’unica donna coinvolta nella corsa politica per governare il nostro paese. Dopo tanti sacrifici, impegno, e dedizione, la leader di “Fratelli d’Italia” ce l’ha fatta, e in seguito alla vittoria delle elezioni politiche, si sta preparando per formare la nuova squadra di governo.

Della Meloni si conoscono tante cose: dalle sue idee politiche alla determinazione dimostrata fin dall’inizio del suo percorso. Di Giorgia, invece, in quanto donna, sappiamo che è mamma di una bambina di nome Ginevra, e che ha portato a termine il suo percorso di studi con il massimo dei voti.

Oltre a essere la leader del primo partito eletto dagli italiani, Giorgia Meloni è anche una giornalista, e ha conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico. La sua conoscenza delle lingue, dunque, è molto elevata e, non a caso, possiede il livello C2 di inglese e il C1 di francese.

La gavetta prima del successo

Ogni percorso di successo che si rispetti ha bisogno di tanta, tanta esperienza. E così è stato anche per quello di Giorgia Meloni. Nonostante nel corso della sua vita abbia svolto diversi lavori, tra cui la babysitter e la barista, la leader di “Fratelli d’Italia” ha iniziato a muovere i primi passi nella politica molto presto, più precisamente nel 1996, entrando a far parte del coordinamento studentesco “Gli Antenati”.

Dopo anni di gavetta ed esperienza sul campo, all’età di 29 anni Giorgia Meloni è riuscita ad arrivare in Parlamento e, ad oggi, è a capo del partito che gli italiani hanno scelto per governare il paese.