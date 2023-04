By

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti annuncia più aiuti ai lavoratori dipendenti con figli con un innalzamento del limite dei finge benefit.

Nel decreto lavoro, il Governo inserirà “un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli“.

L’annuncio del ministro Giorgetti sul prossimo intervento per i dipendenti con figli

Nel corso del question time alla Camera sulle prossime iniziative dell’esecutivo per imprese e famiglie, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato uno dei provvedimenti in agenda a sostegno dei lavoratori dipendenti con figli.

Durante il suo intervento sul punto, il titolare del dicastero ha sottolineato l’impegno del Governo per supportare iniziative volte a sostenere la natalità e le famiglie con redditi medio-bassi.

Nello specifico, Giorgetti ha dichiarato che si prevede di destinare i margini di bilancio disponibili per finanziare, per il 2023, “un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi” e “un innalzamento” della soglia dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli.

Il tutto in un prossimo provvedimento di urgenza, il decreto lavoro, che il 1° maggio prossimo approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Secondo quanto prefigurato da Giorgetti, inoltre, la strategia complessiva del governo sulle politiche per la natalità “non intende limitarsi agli incentivi fiscali“.

In questa ottica rientrerebbero alcune misure al vaglio per fornire ai nuclei familiari un sostegno comprendente “un ampio ventaglio di strumenti“.

Meloni convoca i sindacati sul pacchetto lavoro

Ed è in merito alle misure che dovrebbero far parte del prossimo provvedimento in agenda che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato i sindacati.

L’appuntamento per discutere il pacchetto lavoro è fissato per domenica 30 aprile con i leader di Cgil, Cisl , Uil e Ugl attesi al tavolo a Palazzo Chigi alle ore 19.

Al centro dell’incontro temi chiave come il taglio del cuneo fiscale, il reddito di inclusione e le misure per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Meloni incontrerà quindi le sigle sindacali proprio alla vigilia del prossimo Cdm, a ridosso del quale il ministro dell’Economia, nel question time di oggi, ha annunciato un rinnovato impegno a favore di lavoratori e famiglie.

Secondo quanto descritto da Giancarlo Giorgetti, lo scopo del Governo è duplice: incrementare i redditi reali delle famiglie e impedire che “la rincorsa salari-prezzi“ renda “la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta” e difficile da gestire nel tempo con il rischio che si traduca in una condizione strutturale.