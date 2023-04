435 euro di aumento sullo stipendio, chi avrà una ricca busta paga: i fortunati

Per qualche dipendente si prospetta un aumento sullo stipendio in busta paga, con 435 euro di in più: chi sono questi fortunati?

Un mese ricco di tantissime novità per i lavoratori italiani, che potranno ottenere un aumento sullo stipendio che si aggira sui 435 euro. Una notizia che mette l’accento su un periodo di grande dubbi su tutti quanti i settori. Un periodo storico difficile da gestire, per questo motivo quando arrivano degli aumenti sono sempre tutti pronti ad avere maggiori informazioni. Facciamo chiarezza su chi sono i fortunati?

Aumento sullo stipendio: a chi andranno i 435 euro?

L’aumento sullo stipendio è un argomento che interessa sempre moltissimo, considerando il periodo storico di riferimento. I sindacati italiani cercando di fare leva per avere i nuovi contratti entro il mese di giugno. Questo significa che prima dell’estate 2023 ci saranno non poche novità per alcune categorie di lavoratori, ovvero coloro che potranno godere di questi aumenti in busta paga.

L’inflazione del 2022 ha ridotto il potere di acquisto, mentre il Governo sta cercando di mettere sul tavolo strumenti e possibilità differenti così da poter gestire la situazione. La bella notizia, secondo gli esperti, rimane il fatto che nel 2023 l’inflazione abbia iniziato a rallentare. Moltissimi sindacati si stanno muovendo per favorire un aumento sullo stipendio già dal prossimo contratto.

Cifre sino a 435 euro che servono ad adeguare la media degli stipendi che vengono percepiti in tutti i paesi dell’Europa. L’intervento del Governo al momento non è ancora concreto, tuttavia ci sono degli aumenti che potrebbero comunque mettere una nota in positivo sulla situazione.

Aumenti sulle buste paga: le novità

In busta paga alcune categorie di lavoratori potranno trovare un aumento da 200 sino a 435 euro (lordi). Le richieste sono questi e sono minime, variando anche in base alla categoria di lavoro e la mansione svolta. In alcuni casi specifici, gli aumenti vanno di pari passo con la riduzione dell’orario di lavoro o comunque con turni flessibili. Si pensa anche di dare dei buoni pasto che possano aiutare a pagare un pranzo completo. Insomma, è importante che per i lavoratori ci siano delle novità e degli aumenti concreti.

Per quanto riguarda la categoria dei metalmeccanici, nel mesi di giugno ci dovrebbe essere lo scatto con aumento ad 80 euro al mese – in automatico. Per tutti gli altri, si parla di 200 euro lordi per gli operai che lavorano gli occhiali, mentre 220 per coloro che sono inquadrati al terzo livello (sempre operai). 435 euro lordi di aumenti sono previsti in ambito alimentare e bancario. Ci sono sino a 270mila lavoratori che saranno coinvolti da questo aumento, con uno scatto o grazie ai sindacati e alla richiesta rivolta al Governo.

Insomma, nei prossimi mesi ci sarà un buon aumento di stipendio ma solo per le categorie sopra evidenziate.